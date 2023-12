Erst die Hochzeit, jetzt ein Baby? Luca Hänni spricht über sein neues Eheleben

Luca Hänni könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Im August hat er seine Partnerin Christina im italienischen Piemont geheiratet. Zudem bezog das Paar vor einigen Monaten eine traumhafte Villa am Thunersee. Doch was steht bei Luca und seiner Frau als Nächstes an? Mituns sprach der Sänger jetzt über seine Zukunftsplanung.

Vor wenigen Tagen feierte Luca Hänni den Abschluss seiner Club-Tour in München. In unserem exklusiven Interview schwärmte er nicht nur von seiner Ehe, sondern kam auch auf seine Zukunftspläne zu sprechen. Nach seinem Tour-Abschluss wolle sich der ehemalige "The Masked Singer"-Gewinner erst einmal eine kleine Auszeit gönnen. "Jetzt ist erst einmal Weihnachtszeit, im Januar und Februar ein bisschen slow machen. Ich will ein bisschen Skifahren", begann er zu erzählen. Die vergangenen Monate seien aufgrund der Tour ziemlich anstrengend gewesen. Auch Christina ist mit ihren "Let's Dance"-Kolleg:innen aktuell viel unterwegs. Umso mehr freut sich der Schweizer, bald endlich wieder mit seiner Liebsten vereint zu sein: "Dann wird der Weihnachtsbaum geschmückt, dann haben wir uns wieder".

Wünschen sich Luca Hänni und Christina Luft ein Kind?

Doch wie steht es eigentlich um das Thema Nachwuchs im Hause Hänni? Seit der Hochzeit spekulieren die Fans regelmäßig darüber, ob das frisch verheiratete Paar schon an der Babyplanung arbeitet. In unserem exklusiven Interview fand Luca klare Worte:

Jetzt genießen wir erst mal das Verheiratet-Sein. Und dann gucken wir weiter. Luca Hänni, , 2023

Aktuell scheint also erst mal kein Nachwuchs bei den beiden geplant zu sein. Wenn es so weit ist, lassen Luca und Christina ihre Community aber sicherlich daran teilhaben.