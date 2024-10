Erstmals seit 23 Jahren: Gemeinsames Comeback von Johnny Depp und Penelope Cruz

Johnny Depp wird sein Comeback in Hollywood mit einem Thriller feiern. Laut Berichten von "The Hollywood Reporter" und "Variety" wird er in "Day Drinker" an der Seite von Penélope Cruz auftreten. Es ist bereits das vierte gemeinsame Projekt der beiden.

Johnny Depp steht mit Penélope Cruz vor der Kamera

Johnny Depp kehrt für seinen ersten großen Hollywood-Film seit dem Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard auf die Kinoleinwand zurück. Wie unter anderem "Variety" berichtet, wird er in dem Thriller "Day Drinker" von Lionsgate sein Hollywood-Comeback feiern. An seiner Seite wird Penélope Cruz zu sehen sein, mit der er bereits in drei Filmen zusammengearbeitet hat: im Krimi "Blow" (2001), in "Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten" (2011) und in "Mord im Orient Express" (2017). Regie führt Marc Webb, bekannt durch "The Amazing Spider-Man" (2012) und Disneys angekündigte Realverfilmung "Snow White" (2025).

"Day Drinker": Thriller mit "verrückten Wendungen in einer unglaublichen Welt"

"'Day Drinker" vereint ein hochkommerzielles Konzept mit völlig verrückten Wendungen, die in einer unglaublichen Welt spielen. Es gibt keinen besseren Regisseur als Marc und keine zwei besser besetzten Schauspieler als Johnny und Penélope, um diese Welt zum Leben zu erwecken," erklärte Adam Fogelson, Vorsitzender der Lionsgate Motion Picture Group.

"Day Drinker" erzählt die Geschichte eines Barkeepers auf einem Kreuzfahrtschiff, der einem geheimnisvollen Tagtrinker begegnet. Bald finden sich beide in der kriminellen Unterwelt wieder und entdecken dabei unerwartete Verbindungen zueinander.

Basil Iwanyk und Erica Lee, die zuvor an der "John Wick"-Reihe gearbeitet haben, sind die Produzenten des Projekts. Ergänzt wird das Produktionsteam durch Adam Kolbrenner, Zach Dean und Denis Villeneuve.

Johnny Depps Filmprojekte nach dem Prozess mit Amber Heard

"Day Drinker" markiert Johnny Depps Rückkehr nach Hollywood nach seinen Rechtsstreitigkeiten mit seiner Ex-Frau Amber Heard. 2020 fand der Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard in Großbritannien statt. Depp verklagte die britische Zeitung "The Sun", die ihn als "Frauenschläger" bezeichnete. Seine Klage wurde jedoch abgewiesen und er musste die Filmreihe "Phantastische Tierwesen" verlassen. Zwei Jahre später gewann er einen Verleumdungsprozess in den USA.

Depp sicherte sich seine erste Hauptrolle seit Jahren in "Jeanne du Barry" (2023) und führte Regie bei "Modi: Three Days on the Wing of Madness", der dieses Jahr beim Internationalen Filmfestival von San Sebastián seine Premiere feierte. Beim Filmfestival in Cannes im letzten Jahr schien Depp gemischte Gefühle über seine jahrelange Abwesenheit von Hollywood-Filmen zu haben.

"Habe ich mich von Hollywood boykottiert gefühlt? Man müsste schon keinen Puls haben, um nicht zu fühlen, dass das alles nicht passiert. Es ist ein seltsamer Witz", sagte er während einer Pressekonferenz. "Wenn man aufgefordert wird, aus einem Film auszusteigen, an dem man arbeitet, nur wegen etwas, das lediglich eine Funktion von Vokalen und Konsonanten ist, die in der Luft schweben, ja, dann fühlt man sich boykottiert."

Er sagte weiter: "Ich fühle mich nicht von Hollywood boykottiert, weil ich nicht über Hollywood nachdenke."