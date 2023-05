Fans schimpfen über Helene Fischer: Die Sängerin macht jetzt Werbung für großen Discounter

Das Wichtigste in Kürze Helene Fischer ist mit anderen deutschen Stars in einer Geburtstagskampagne für "Lidl" zu sehen.

Fans kritisieren den Schlagerstar für die Werbung bei einem Discounter.

Kontrovers: Teil der Werbekampagne ist eine Lotterie für Helene Fischer Konzerttickets.

Helene Fischer ist einem "Lidl"-Werbespot zu sehen. Von ihren Fans wird das heiß diskutiert. Will sie so mehr Menschen in ihre Konzerte bekommen?

Helene Fischer bekommt Kritik für einen Werbespot

Helene Fischer (38) sorgt für Aufregung - aber das nicht mit ihrer Musik. Nein, die Schlagersängerin trat in einem Werbespot für den Discounter "Lidl" auf. Doch viele ihrer Fans sind darüber stinksauer. In den sozialen Medien lassen sie sich darüber aus, dass der Schlagerstar ja wohl schon genug Geld hätte und nun nicht auch noch in so einer Werbekampagne mitmachen müsse.

Hat die nicht genug Karten für ihr Konzert verkauft? Twitter-User , 2023

Doch Helene Fischer ist nicht der einzige große Star, der bei dem "Lidl"-Spot mitwirkt. Auch Entertainerin Barbara Schöneberger (49) sowie Comedian Max Giermann (47) und "Lidl"-Markenbotschafterin Saliha "Sally" Özcan (34) sind darin zu sehen.

Es bleibt nämlich nicht nur bei dem eine Werbespot. Denn die deutschen Stars werben für die "Lidl"-Jubiläumsaktion, denn der Discounter feiert seinen 50. Geburtstag. Und wer will bei seinem Geburtstag nicht Helene Fischer dabei haben? Deswegen spaziert sie nun also gemütlich in weißer Jogginghose durch einen "Lidl"-Discounter, gefolgt von einer Tanztruppe. Wer geht so nicht einkaufen? Ihre Schlagerfans schämen sich öffentlich für diesen Auftritt. Auf Twitter wird gelästert:

Ich glaube, ich habe eine ganz neue Form von Fremdscham entdeckt. Twitter-User , 2023

In den kommenden Wochen wird "Lidl" noch weitere dieser Werbespots zu ihrer Jubiläumsaktion herausbringen. Ob Helene Fischer in noch mehr Clips auftaucht bleibt offen.

"Lidl"-Werbung für volle Konzerte?

Die 38-jährige Sängerin ist seit 20 Jahren im Showbusiness. Normalerweise freuen sich ihre Fans über ihre mitreißende Musik und die emotionalen Momente, die sie auf ihren Konzertbühnen kreiert. In dem "Lidl"-Clip ist auch ihre Musik zu hören. Zu dem Lied "Atemlos durch die Nacht" flaniert Helene Fischer beschwingt durch den Supermarkt. Background-Tänzer:innen wirbeln durch die Regale im Hintergrund. Im Rahmen der Werbekampagne werden Konzerttickets für die diesjährige Helene Fischer Tour verlost. Bei den Vorverkaufszahlen für ihre Tournee lief es wohl nicht so gut. In etlichen Städten gibt es noch Karten zu kaufen. In der Vergangenheit waren Helene Fischer Tickets eher schwer zu bekommen. Einige Fans finden die "Lidl"-Werbung jedenfalls wenig glaubhaft.

Als ob diese Frau dort einkaufen geht...sehr glaubwürdig. Instagram-User , 2023

Es bleibt also fraglich, ob Helene Fischer wirklich selbst von dem Discounter überzeugt ist, oder ob sie bei der Werbekampagne nur mitmacht, um ein paar mehr Zuschauer für ihre Konzerttournee zu gewinnen.