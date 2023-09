Fans spekulieren: Hatte Jennifer Lawrence wirklich eine Beauty-OP?

Bei der Pariser Fashion Week zeigt sich Jennifer Lawrence ungewöhnlich doll geschminkt. Nun spekulieren die Fans: Steckt dahinter ein Botox-Fail?

Im Video: So diskutieren die Fans, ob Jennifer Lawrence eine Schönheitsoperation hatte

Jennifer Lawrence (33) ist in Hollywood für ihre Natürlichkeit bekannt. Sowohl als Person als auch für ihr Aussehen. Doch hat sich die Oscar-prämierte Schauspielerin nun einer Beauty-OP unterzogen? Darüber diskutieren derzeit ihre Fans in den sozialen Medien. Denn bei einem Auftritt der "Tribute von Panem"-Schauspielerin bei der Pariser Fashion Week stutzen einige beim Blick auf das Gesicht der blonden Schönheit.

Bei der Pariser Fashion Week präsentierte sich Jennifer Lawrence bei der Marke Dior auf dem roten Teppich. In einem elegant-lässigen Look dominierte sie das Event in der französischen Hauptstadt. In einer schlichten aufgeknöpften weißen Bluse und einer weit geschnittenen schwarzen Chino-Hose schritt sie den roten Teppich entlang. Unter der Bluse trug sie provokant keinen BH, doch das wurde nicht das Diskussionsthema des Abends.

Eine Nasen-OP hat Jennifer Lawrence schon hinter sich

Fans wundern sich in den sozialen Medien, wieso sich das Gesicht der 33-Jährigen so verändert hat. Liegt es an dem extravaganten Look? Normalerweise ist Jennifer Lawrence für eher schlichteres Make-up bekannt. An dem Abend überraschte sie mit Smokey Eyes und schwer betonten Lippen. Aber da muss doch mehr sein, wundern sich die Fans in den Instagram-Kommentarspalten. Handelt es sich bei dem Look etwa um einen Botox-Fail? Einige meinen, dass Botox bei manchen zu Schwellungen führen kann, vielleicht sei dies bei Jennifer Lawrence so passiert. Die Schauspielerin selbst hat noch kein Kommentar zu den Spekulationen abgegeben.

Bekannt ist, dass die Mutter eines einjährigen Sohnes schon vor Jahren einen Eingriff im Gesicht hatte. 2012 gab Jennifer Lawrence zu, dass sie sich einer Nasen-OP unterzogen hatte. Allerdings handelte es sich damals nicht um eine Schönheitsoperation. Der Eingriff musste aus rein gesundheitlichen Gründen stattfinden, denn sie litt unter Problemen mit der Nasenscheidewand.