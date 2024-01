Florian Silbereisen: Schlager-Star unterstützt Oliver Pocher

Ein Schiffskapitän kann nicht nur Ehen schließen, er kann auch Trost spenden. Dass jedenfalls tat "Traumschiff"-Darsteller Florian Silbereisen (42), als die Trennungsgeschichte zwischen Oliver (45) und Amira Pocher (31) Fahrt aufnahm. Wie Olli jetzt verriet, griff der Schlagersänger, Schauspieler und Moderator Silbereisen gar zum Smartphone und leistete "Telefonseelsorge".

In der neuesten Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" verriet Olli seiner Podcast-Partnerin und ersten Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (40), dass ihn Florian Silbereisen im Oktober 2023 anrief und am Telefon Trost spendete. Nach der gemeinsamen und einstimmigen Trennungsverkündung im August hatte Olli gerade vermeintliche Hinweise auf eine Liaison Amiras mit einem "Glücksguru" gefunden. Es hatte, so Olli, "geknallt". Und Florian Silbereisen, der mit seiner Ex Helene Fischer im Dezember 2018 auch eine "öffentliche Trennung" hatte durchstehen müssen, rief sofort an, tröstete und schilderte, so Olli im Podcast, "seine Sichtweise der Dinge".

Das hatte, neben freundschaftlicher Anteilnahme, aber noch einen anderen Grund, denn Oli, Amira und Florian Silbereisen standen gemeinsam für "Das Traumschiff" vor der Kamera.

Ein Leben wie im Film: Oliver Pocher von Ehefrau betrogen?

In "Das Traumschiff - Nusantara", der 100. Folge des TV-Klassikers, spielten Oliver und Amira Pocher Nebenrollen. Viele Fans waren überrascht, als sie das gerade im Rosenkrieg befindliche Paar gemeinsam an Bord erlebten. Das Geheimnis ist schnell gelüftet: Die Dreharbeiten fanden bereits Anfang des Jahres 2023 statt - und da war noch alles in Ordnung zwischen den Pochers. Warum also nicht das Angenehme - eine Zeit auf Bali - mit dem Nützlichen - Geldverdienen im TV - verbinden.

Ein bisschen schräg, fast unheimlich, wurde das Ganze dadurch, dass das Drehbuch beinahe einen prophetischen Blick auf das Paar warf. Während Amira als Fitnesscoach nicht weiter auffiel, spielte Oliver den Passagier Christian Bruckner, der mit seiner Frau Veronika (Wanda Perdelwitz) den Traumtrip genießen will. Allerdings betrügt ihn seine Holde - und zwar ausgerechnet mit dem Kapitän. Florian Silbereisen kam als Kapitän Max Parger dadurch in den Genuss mehrere Kussszenen und eines Auftritts mit spärlichster Bekleidung, einem Handtuch.

Oliver Pocher: Im TV gab's ein Happy End, im wahren Leben eher nicht

Auch deshalb rief Silbereisen bei Pocher an, wie der Comedian im Podcast berichtete: "Er rief an und sagte 'Oliver, das tut mir leid, wir wollten dir ja gar nicht vorgreifen mit der ganzen Geschichte'." Pocher habe geantwortet: "Florian, alles gut, du hast ja meine Alte nicht ge.…'. Wäre es wenigstens der indische Glücks-Kecks-Animator gewesen. Dann wäre es eine lustige Geschichte gewesen."

Podcast-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (40) konnte die Story auch kaum glauben: "Wie absurd es war, dass ihr das Ganze vor einem Jahr gedreht habt und dass das dann doch vom Skript so nah an der Realität dran war. Das hätte sich damals natürlich keiner ausdenken können."

Letztlich bleibt das Drehbuch aber doch Fantasie. In der Folge finden die Eheleute Bruckner wieder zueinander, der Kapitän muss weiter Solo-Kurs halten. In der Realität sieht es derweil nicht nach einem Happy End für die Pochers aus.