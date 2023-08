Franka Potente: So sieht der "Lola rennt"-Star mittlerweile aus – 25 Jahre nach Kinostart

Franka Potente feierte 1998 mit ihrer Rolle der Lola im Film "Lola rennt" ihren internationalen Durchbruch. Damals war sie erst 24 Jahre alt. Mittlerweile ist der Kinostart des deutschen Actionthrillers bereits 25 Jahre her. Wie sehr sich Franka Potente seitdem verändert hat, zeigen wir dir hier.

Eine Frau läuft durch Berlin: "Lola rennt" feiert Jubiläum

Am 20. August 2023 feierte "Lola rennt" ein ganz besonderes Jubiläum: Vor genau 25 Jahren startete der Film damals in den deutschen Kinos. In dem Actionthriller geht es um Lola (gespielt von Franka Potente), die für ihren kriminellen Freund Manni (gespielt von Moritz Bleibtreu) eine große Summe Geld versucht aufzutreiben. Dabei rennt sie mehrere Male durch Berlin.

Der Film fand damals großen Anklang in der Filmbranche. Bei den Filmfestspielen von Venedig und der Oscar-Verleihung ging "Lola rennt" zwar leer aus, dafür erhielt der Actionthriller 1999 aber den deutschen Filmpreis in Gold. Übrigens: Der Filmpreis heißt wegen des Erfolgs von "Lola rennt" und Marlene Dietrichs Rolle der Lola in "Der blaue Engel" selbst seit einigen Jahren Lola.

Auch in den USA kam der Film gut an. Die Serie "Die Simpsons" widmete ihm sogar die Episode "Triolgy of error".

Auf Joyn kannst du dir den deutschen Filmklassiker "Lola rennt" jetzt ansehen.

So sieht Franka Potente heute aus

Äußerlich hat sich Franka Potente seit den Dreharbeiten zu "Lola rennt" stark verändert. Während sie in dem Actionthriller mit ihren knallroten Haaren für Schlagezeilen sorgte, setzte sie nach Ende der Dreharbeiten wieder auf einen natürlicheren Look und trug ihre Haare braun. Danach folgten weitere Haarveränderungen: 1999 überraschte die Schauspielerin ihre Fans plötzlich mit einer blonden Mähne. In den darauffolgenden Jahren wechselte sie regelmäßig zwischen Blond- und Brauntönen hin und her.

Doch auch wenn die Schauspielerin gerne mit ihrem Look ein wenig herum experimentiert, ihr unverkennbares Lächeln hat sie über die Jahre hinweg bis heute behalten.

So sieht Franka Potente heute aus. © picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Auch beruflich hat sich bei Franka Potente in den vergangenen Jahren viel getan: Nach ihrem Erfolg mit "Lola rennt" machte sie sich einen Namen in Hollywood. So arbeitete sie beispielsweise mit Johnny Depp zusammen und stand mit ihm für den Film "Blow" (2001) vor der Kamera. Außerdem wirkte sie in weiteren bekannten Filmen mit - darunter in "Die Bourne Identität" (2002) und "Conjuring 2" (2016). Aktuell ist sie in der TV-Serie "Echo 3" zu sehen.

Aber damit nicht genug: Die Hollywood-Größe baute sich als Regisseurin und Schriftstellerin zudem weitere Standbeine auf.

Franka Potente: Alle Infos zu ihrem Privatleben

Auch privat läuft es bei der Schauspielerin rund. Nach Beziehungen mit dem "Lola rennt"-Regisseur Tom Tykwer und Schauspieler Elijah Wood fand sie mit dem Hollywoodstar Derek Richardson ihr großes Glück. Im Jahr 2012 heirateten die beiden, heute haben sie zwei gemeinsame Töchter.