Gefühlschaos: Fällt die Hochzeit von Megan Fox und Machine Gun Kelly ins Wasser?

Das Wichtigste in Kürze Etliche Fans und User spekulieren seit Monaten darüber, ob Megan Fox noch mit Colson Baker, alias Machine Gun Kelly, zusammen ist.

Megan selbst postete kryptische Aussagen und befeuerte die Gerüchte, dass ihr Verlobter sie mit seiner Gitarristin und Musikerin Sophie Lloyd betrogen haben könnte.

Mittlerweile scheinen sich Megan Fox und Machine Gun Kelly aber wieder vertragen zu haben. Wie es nach der Liebeskrise um ihre Hochzeitspläne steht, erfährst du hier.

Megan Fox und Machine Gun Kelly haben sich nach ihrer Liebeskrise offenbar endlich wieder versöhnt. Doch wie steht es mittlerweile um ihre geplante Hochzeit?

Megan Fox und Machine Gun Kelly haben ihre Hochzeitspläne auf Eis gelegt

Wie "People" nun berichtet, sollen es die Schauspielerin und der Musiker nach ihrer Liebeskrise nicht mehr eilig haben, gemeinsam vor den Traualtar zu treten. Einem Insider zufolge arbeiten die beiden zwar weiterhin an ihrer Versöhnung, ihre Hochzeitspläne haben sie angeblich aber erst einmal auf Eis gelegt. "Er tut alles, was er kann, um sie zurückzubekommen, und sie lässt ihn dafür arbeiten", meint der Informant zu wissen. Laut der Quelle seien Megan Fox' Freunde auch nach der überwundenen Liebeskrise überhaupt nicht gut auf ihren Verlobten zu sprechen: "Es ist jedoch immer noch eine ungesunde Dynamik, und ihre Freunde glauben einfach nicht, dass dies von Dauer sein wird."

Megan Fox und Machine Gun Kelly haben sich wieder vertragen

Anfang Mai wurden Megan Fox und Machine Gun Kelly erneut auf Hawaii von Paparazzi erwischt. Mittlerweile scheinen sie ihre Differenzen endlich überwunden zu haben. Auf den Bildern, die unter anderem "DailyMail" vorliegen, machen die beiden einen romantischen Spaziergang am Strand und halten dabei Händchen. Laut einem Insider, der dem Paar nahesteht, sollen sich die Schauspielerin und der Musiker nun endlich wieder vertragen haben. "Sie sind offiziell wieder zusammen, nachdem sie eine schwierige Phase in ihrer Beziehung durchgemacht haben", meinte die Quelle zu wissen. Die letzten Monate seien sehr hart für die beiden gewesen, doch der Trip nach Hawaii habe ihrer Beziehung gutgetan. "Sie fühlen sich verbundener denn je", verriet der Insider gegenüber "DailyMail".

Versöhnung in Sicht? Megan Fox und Machine Gun Kelly machen Urlaub auf Hawaii

Nachdem Megan Fox Anfang März sogar die Oscar-Party von "Vanity Fair" ohne ihren Verlobten Machine Gun Kelly besucht hatte, waren sich viele Fans sicher, dass die beiden aktuell in einer schweren Beziehungskrise stecken. Doch nun deutet alles darauf hin, dass sich die Schauspielerin und der Musiker wieder versöhnt haben. Die beiden waren jetzt zusammen auf Hawaii unterwegs! Dabei wurden sie in einem Restaurant von Paparazzi abgelichtet. Wie "TMZ" berichtet, soll es zwischen den beiden aber keine Berührungen und Zärtlichkeiten gegeben haben. Nach dem Restaurantbesuch sollen sich Megan und Colson Baker, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, für einen gemeinsamen Spaziergang zum Strand begeben haben. Ob sich die beiden also wieder vertragen haben?

Megan Fox löst die Trennungsgerüchte mit diesem Instagram-Post selbst aus

War Machine Gun Kelly (MGK) seiner Megan nun treu oder nicht? Grund zur Annahme, dass etwas zwischen den beiden vorgefallen sein könnte, gab Megan Fox selbst. Sie löschte auf ihrer Instagram-Seite alle Pärchen-Fotos und teilte kryptische Messages.

"You can taste the dishonesty. It’s all over your breath", schrieb sie unter anderem auf ihrem Profil. Zu Deutsch übersetzt:

Du kannst die Unehrlichkeit schmecken. Es ist alles in deinem Atem. Megan Fox , Instagram

Megan zitierte mit diesem Satz Beyoncé und ihren Song "Pray You Catch Me" (vom Album „Lemonade“). Fans vermuteten, dass sie damit auf die Untreue von Machine Gun Kelly anspielte.

Und weiter noch: Er könnte etwas mit seiner attraktiven Gitarristin Sophie Lloyd gehabt haben.

"Wahrscheinlich ist er mit Sophie zusammengekommen", kommentierte beispielsweise einer von Megans Followern.

Megan selbst kommentierte daraufhin:

"Vielleicht bin ich ja mit Sophie zusammen", antwortete Fox. Und setzte dann auch noch eine Flamme dazu.

Ist MGK fremdgegangen? Im Clip siehst du die Frau, mit der er Megan betrogen haben soll!

Weiteres Krisen-Indiz: Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der Eheberatung

Nachdem Megan alle gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram-Profil entfernt hat, wurden sie wenige Tage später mit MGK bei einer Eheberatung in Kalifornien gesichtet. Beim Verlassen der Einrichtung wirkten die beiden aber alles andere als glücklich. Auf Paparazzifotos schien die Schauspielerin den Tränen nahe zu sein und wischte sich sogar mit einer Hand über die Augen. Nach der Sitzung verließen sie die Paartherapie in getrennten Autos - ein weiteres Indiz für eine schwere Liebeskrise?

Megan Fox äußert sich zu den Fremdgeh-Gerüchten

Nun meldet sich Megan Fox aber selbst zu den Spekulationen und aktiviert dafür ihr gelöschtes Instagram-Profil.

"Es gab keine Einmischung von Dritten in diese Beziehung, welcher Art auch immer", schreibt die 36-Jährige und weiter: "Ich hasse es zwar, euch der Verbreitung dieser wahllosen haltlosen Nachrichten zu berauben [...], aber ihr müsst diese Geschichte sterben lassen und all diese unschuldigen Menschen jetzt in Ruhe lassen."

Damit stellt die Schauspielerin klar, dass an den Affären-Gerüchten um MGK offenbar nicht dran ist. Ihren Beziehungs-Status lässt Megan jedoch totzdem offen und geht nicht weiter darauf ein, ob sie und der Musiker gerade eine Liebeskrise durchleben oder glücklich miteinander sind.

So haben sich Megan und MGK kennengelernt

Fox und Kelly erklärten in einem Interview, dass sie sich 2020 am Set des Action-Streifens "Midnight in the Switchgrass" zum ersten Mal begegnet seien, sich eigentlich aber schon ein paar Jahre vorher auf einer GQ-Party in Los Angeles kennengelernt hätten.

Die Beziehung zwischen Megan Fox und Machine Gun Kelly hat seit ihrer Bekanntgabe im Juni 2020 für Aufsehen gesorgt. Beide sind in der Öffentlichkeit für ihre offenen und provokativen Persönlichkeiten bekannt, und ihre Liebe zueinander scheint genauso leidenschaftlich und intensiv zu sein.

Am Dienstag, den 11. Januar 2022, teilten Megan Fox und Machine Gun Kelly auf ihren Social-Media-Kanälen die aufregende Neuigkeit ihrer Verlobung mit. Das Paar postete Bilder von sich, die vor einer romantischen Kulisse aufgenommen wurden, und gaben bekannt, dass der Antrag unter einer Banyan-Feige stattgefunden hat.

Diese spezielle Baumart hat für das Paar eine besondere Bedeutung, da sie im September 2020 auf dem Album "Tickets to My Downfall" des Rappers vorkommt. In diesem Album geht es um die Beziehung zwischen Megan und Machine Gun Kelly und die Party-Exzesse des Rappers, die er durchlebt hat. Der Song, der die Banyan-Feige erwähnt, trägt den Titel "Banyan Tree (Interlude)".

Die Zeilen des Songs geben einen Einblick in die Beziehung der beiden und ihre Gefühle füreinander. Es ist offensichtlich, dass sie eine tiefe Verbindung teilen und dass ihre Liebe auf einem starken Fundament aufgebaut ist. Die Tatsache, dass sie sich unter einer Banyan-Feige verlobt haben, war ein weiteres Zeichen dafür, dass sie ihre Beziehung sehr ernst nahmen und eine gemeinsame Zukunft planten. Eine Beziehung, die jetzt wieder vorbei sein könnte?

Megan Fox und Machine Gun Kelly haben seit Beginn ihrer Beziehung immer wieder öffentlich ihre Liebe füreinander bekundet. In Interviews und auf Social-Media-Plattformen teilen sie oft Bilder und Nachrichten, die ihre Zuneigung zueinander zeigen.

Trotzdem hat ihre Beziehung auch Kritiker hervorgebracht, die glaubten, dass sie zu schnell voranschreiten oder dass sie einfach eine "Show" machten. Megan Fox und Machine Gun Kelly schienen jedoch darauf bedacht zu sein, ihre Liebe zu verteidigen und bewiesen bis zuletzt, dass sie tatsächlich füreinander bestimmt sind.