GNTM-Star Laura Weyel hatte einen Horror-Unfall: "Ein Wunder, dass wir noch leben!"

Die Pechsträhne von GNTM-Star Laura Weyel (38) hält an. Nach den Turbulenzen um Mietstreitigkeiten auf Bali wurde sie nun Opfer eines Verkehrsunfalls. Dabei hatte sie aber Glück im Unglück: "ein Wunder, dass wir noch leben".

Der Albtraum im vermeintlichen Paradies Bali geht für Laura Weyel weiter. Das Leben der Drittplatzierten der fünften Staffel "Germany's Next Topmodel" (2010) ist dramatisch aus den Fugen geraten. Nachdem der 38-Jährigen nach einem Mietstreit mit Handgreiflichkeiten eine Anklage und im schlimmsten Fall ein mehrjähriger Gefängnisaufenthalt drohen (wir berichteten), wurde sie nun unverschuldet Opfer eines schweren Verkehrsunfalls.

Laura Weyel schildert den Unfall auf Instagram

"Ein Motorradfahrer fuhr auf der falschen Straßenseite mit hoher Geschwindigkeit direkt in uns hinein. James versuchte, einer Kollision auszuweichen, aber der Mann war zu schnell. Ich erinnere mich nur an die Drehung in der Luft und dann kam der Schmerz", berichtete Laura in einer Instagram-Story ihren knapp 21.000 Follower:innen (Stand 29. April, 11:41 Uhr).

Glück im Unglück: Lauras Tochter war nicht betroffen

"Ein Wunder, dass wir noch leben", schrieb Laura zu dramatischen Bildern. Man sieht sie darauf erst auf der Straße und dann im Krankenwagen liegend. "Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis ich letzte Nacht im Krankenwagen war", berichtete sie.

Laura und ihr Lebensgefährte James, mit dem sie seit rund acht Jahren auf Bali lebt, wo sie als Emotional-Intelligence-Coach arbeitet, kamen wohl wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen davon. Als größtes Glück bezeichnete Laura die Tatsache, dass ihre Tochter Seven (7) nicht bei dem unglückseligen Spaziergang dabei war. Die habe währenddessen bei einem Play-Date mit Freunden gespielt. Zum Glück.