GNTM-Star Sarina Nowak spricht offen über ihre Tumor-Erkrankung: "Hatte Angst, dass ich sterbe"

Das Wichtigste in Kürze Sarina Nowak ist seit ihrer "Germany's Next Topmodel"-Teilnahme 2019 als Curvy-Model in den USA erfolgreich.

Doch im vergangenen Jahr musste sie eine schwere Zeit durchmachen: Bei ihr wurde ein Tumor im Kopf diagnostiziert, der operativ entfernt werden musste.

In einem emotionalen Interview erinnert sich Sarina Nowak nun an diese Zeit zurück. Alle Infos dazu gibt es hier.

Seit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2019 kann sich Sarina Nowak vor Modeljobs kaum retten. In den USA ist sie heute ein gefeiertes Curvy-Model. Doch privat ging es der 29-Jährigen in den vergangenen Monaten überhaupt nicht gut: Bei ihr wurde ein Tumor diagnostiziert. Jetzt spricht Sarina Nowak ganz offen über ihre Erkrankung und gibt dabei ehrlich zu, wie schlimm die Diagnose für sie war.

Sarina Nowak hatte nach der Diagnose Todesangst

Im Interview mit "Gala" erinnert sich die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin jetzt an die Zeit vor der Diagnose zurück. "Ich bin nachts um drei wach geworden - mit den schlimmsten Kopfschmerzen meines Lebens. Ab da hat es dann angefangen und die Schmerzen sind nicht mehr weggegangen", schildert Sarina Nowak. Und weiter: "Ich dachte die ganze Zeit, das ist Migräne und das geht bestimmt weg." Doch weil es nicht besser wurde, suchte das Model ein Krankenhaus auf. Dort bekam die 29-Jährige die Diagnose, dass sie einen Tumor im Kopf hat, der operativ entfernt werden muss.

Für Sarina Nowak war die Diagnose damals ein großer Schock. Gegenüber "Gala" gesteht sie unter Tränen:

Ich hatte Angst, dass ich sterbe. Sarina Nowak, , 2023

Nach der Diagnose flog sie nach Deutschland und suchte Halt bei ihrer Familie, die ihr in dieser schweren Zeit beistand. Für die Unterstützung ihrer Liebsten sei das Model bis heute sehr dankbar.

Sarina Nowak hat die OP gut überstanden

Mittlerweile hat Sarina Nowak die Operation erfolgreich hinter sich gebracht und es geht ihr wieder gut. Trotzdem hat sich in ihrem Leben einiges seit der Diagnose geändert. Sie leidet unter anderem an unstillbarem Durst, wie sie im Februar gegenüber "RTL" erzählte: "Ich will ganz viel Wasser trinken, aber habe trotzdem das Gefühl, dass ich verdurste."