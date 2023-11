Große Trauer um Hans Meiser: Oliver Pocher ist ihm bis heute dankbar

Oliver Pocher hat sich in einem emotionalen Post bei der verstorbenen TV-Legende Hans Meiser bedankt. Er war es, der seine Karriere in den späten 90er-Jahren erst ermöglichte.

Anzeige

Auch der Komiker, Entertainer und Moderator Oliver Pocher (45) nimmt Abschied von der großen TV-Legende Hans Meiser (1946-2023). Was viele nicht wissen: Der verstorbene Moderator ist quasi der Entdecker von Pocher. Meiser war es, der 1999 Pocher in seiner Fernsehsendung auswählte und ihm damit ein einwöchiges Praktikum beim ehemaligen Musiksender VIVA in der Show "Interaktiv" ermöglichte. Pocher erhielt anschließend eine Festanstellung und startete seine Karriere.

Jetzt erinnert sich Pocher auf seinem offiziellen Instagram-Account an die entscheidenden Situationen mit Meiser: "Wie ich heute erfahren musste, ist Hans Meiser verstorben." Er und seine Sendung seien für ihn "der absolute Wendepunkt in meinem Leben" gewesen. Ohne den Kult-Moderator und seinem Team wäre er selbst nie bei VIVA gelandet und hätte nie seinen Traumberuf starten können.

Im Clip: So emotional reagiert Oliver Pocher auf den Tod von Meiser

Anzeige

Anzeige

Oliver Pocher zollt Hans Meiser Tribut

Dazu postete er ein Bild von sich und Meiser aus der damaligen Sendung. Weiter schrieb er in seinem Post: "Dafür bin ich Hans Meiser bis heute dankbar und auf ewig verbunden." Er wünsche seiner Familie und Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Hans Meiser starb im Alter von 77 Jahren überraschend an Herzversagen. Er gilt bis heute als Fernsehikone, Mann der ersten Stunde des Privatfernsehens und als Wegbereiter der Talkshow-Formate in den 90er-Jahren. Nach seinem Wechsel zu RTL plus in den 80er-Jahren war Meiser zunächst Anchorman der dortigen Nachrichtensendungen. 1992 startete er mit "Hans Meiser", erst 2000 wurde die Show eingestellt.