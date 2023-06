Heidi Klum ist 50 Jahre alt geworden: Die 50 kuriosesten Fakten über die GNTM-Jurorin

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum feiert am 1. Juni ihren 50. Geburtstag.

Zu diesem Anlass haben wir 50 spannende Fakten über die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin gesammelt. Alle Infos dazu gibt es hier.

Am 1. Juni heißt es "Happy Birthday, Heidi"! Die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin wird 50 Jahre alt - und das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Anlässlich ihres Ehrentags zeigen wir dir 50 spannende Fakten aus dem Leben von Heidi Klum.

Heidi Klum ist nicht nur als Model erfolgreich, sondern auch als Unternehmerin, Moderatorin und vierfache Mutter. Schon seit Jahren steht sie in der Öffentlichkeit, doch es gibt sicher einige Dinge, die du noch nicht über die "Germany's Next Topmodel"-Chefjurorin wusstest. Zu Ehren ihres 50. Geburtstags haben wir 50 Fakten zusammengetragen, die du garantiert noch nicht kanntest.

GNTM-Chefin, Model und Unternehmerin: 50 Fakten über Heidi Klum

1. Heidi Klum wurde dank Thomas Gottschalk über Nacht zum Megastar. Sie gewann 1992 den Wettbewerb "Model'92" in der Show "Gottschalk Late Night".

2. Sie ist nicht nur als Model erfolgreich, sie hat sich auch schon als Buchautorin versucht. Vor einigen Jahren schrieb sie das Kinderbuch "Der kleine schwarze Wackelzahn", was Kindern Lust aufs Zähneputzen machen soll.

3. Die GNTM-Jurorin ist das erste deutsche Model, das ein Victoria's-Secret-Engel wurde.

Heidi Klum im Jahr 2005 bei einer Victoria's-Secret-Fashionshow. © imago images/Gregorio Binuya/Eve

4. Die Unternehmerin versuchte sich schon als Schauspielerin. Sie spielte unter anderem bei "How I Met Your Mother", "Sex and the City" und "Der Teufel trägt Prada" mit.

5. Heidi Klum ist Teil eines Videospiels. Im Spiel "James Bond 007 - Alles oder nichts" ist sie als hinterhältige Wissenschaftlerin Dr. Katya Nadanova zu sehen.

6. Sie hat ihren Brüsten Spitznamen gegeben. Inspiriert von dem US-amerikanischen Fotografen Stewart Shining nennt sie ihre Oberweite "Hans und Franz".

Heidi Klum beim Filmfestival in Cannes im Mai 2023. © IMAGO/Future Image

7. Wäre sie nicht Model geworden, wäre Heidi Klum heute vermutlich eine erfolgreiche Modedesignerin. Vor ihrer Modelkarriere hatte sie bereits einen Ausbildungsplatz in Düsseldorf in der Tasche.

8. Ihre Beine sind seit 2004 versichert. "Ich habe sie nicht selbst versichert, das war ein Kunde von mir", erzählte Heidi Klum einst in einem Interview. Ihr rechtes Bein ist 1,2 Millionen Dollar wert, ihr linkes Bein wegen einer kleinen Narbe aber "nur" 1 Million Dollar.

9. Heidi Klum war während ihrer Jugend eine leidenschaftliche Tänzerin. Neben Ballett lernte sie auch Stepp-, Jazz- und Bauchtanz. Deshalb musste ihr Ehemann Tom Kaulitz auch vor dem Traualtar versprechen, regelmäßig mit ihr das Tanzbein zu schwingen. "Tanzen kann ich wirklich sehr empfehlen in der Ehe. Uns tut das sehr gut", sagte sie einst.

19. Von vielen Designer:innen und Fotograf:innen wird Heidi Klum für ihre "deutsche Pünktlichkeit", ihre Professionalität und ihre positive Art geschätzt.

11. Seit 2008 ist sie offiziell US-amerikanische Staatsbürgerin. Ihre deutsche Staatsbürgerschaft behielt sie aber.

12. Heidi Klum hat ein Stück der Berliner Mauer in ihrem Garten stehen.

13. Die "Germany's Next Topmodel"-Chefjurorin ist eine Frühaufsteherin. "Ich wache jeden Morgen um 7 Uhr auf - auch am Wochenende", verriet sie einst gegenüber "US Weekly".

14. Sie entwarf bereits mehrere eigene Modelinien - darunter für Otto und für die Victoria's-Secret-Dessouslinie The Body. Zudem hat sie Schuhe für Birkenstock und Schmuck für die Brand Mouawad designt.

15. Heidi Klum ist eine Künstlerin. Ihre Kunstwerke erschienen bereits in mehreren US-Magazinen.

16. Insgesamt 96 Prozent der Deutschen ist Heidi Klum ein Begriff. Damit ist sie so bekannt wie Elvis Presley.

17. Sie ist ein riesiger Knoblauch-Fan! "Normalerweise esse ich einmal in der Woche eine ganze Zehe", gab die Unternehmerin gegenüber "US Weekly" preis.

18. Heidi Klum zierte bereits zahlreiche Magazin-Cover - darunter die der französischen, deutschen, portugiesischen, griechischen und spanischen "Vogue".

19. Heidi Klum hat zwei eigene Düfte kreiert, die "Heidi Klum" und "Me" heißen.

20. Sie hat bereits in einigen Musikvideos mitgespielt - darunter in "Young, Fresh n' New" von Kelis und in "Fire Meets Gasoline" von Sia.

21. Heidi Klum zelebriert ihren Körper und zeigt sich gerne auch mal freizügiger. Sie lernte bereits in ihrer Kindheit, ganz locker mit dem Thema Nacktheit umzugehen. Gegenüber "Ocean View" erzählte die GNTM-Chefin einst: "Ich hatte Eltern, die sich nie vor mir versteckten, wenn sie sich umzogen oder wenn ich den Raum betrat. Wenn wir an den Strand gingen, hat sich meine Mutter oben ohne gesonnt."

22. Heidi Klum ist großer Fan von Hühnersuppe! "Hühnersuppe ist eins meiner Lieblingsgerichte und ich mache sie mindestens einmal pro Woche zu Hause", verriet sie einst gegenüber "US Weekly".

23. Die GNTM-Jurorin schaut gerne Disney-Filme. Sie mag die Bösewichte aber meistens lieber als die Helden und Heldinnen.

24 Das Model ist stolze Besitzerin eines Emmys. Zusammen mit ihrem Co-Moderator Tim Gunn wurde Heidi 2013 für die Show "Project Runway" mit dem berühmten Preis ausgezeichnet.

Heidi Klum mit ihrem "Project Runway"-Co-Star Tim Gunn im September 2022 in New York City. © IMAGO/NurPhoto

25. Wenn die GNTM-Chefin Musik hört, dann am liebsten ganz laut.

26. Sie zählt zu den erfolgreichsten Models und Unternehmerinnen weltweit. Im Februar 2022 wurde ihr Vermögen vom "Vermögenmagazin" auf rund 130 Millionen Euro geschätzt.

27. Heidi Klum hat bereits drei Mal geheiratet. Nach einer Ehe mit dem Stylisten Ric Pipino (1997 bis 2002) heiratete sie den Musiker Seal (2005 bis 2009). Seit 2019 ist sie mit dem Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz verheiratet.

28. Heidi Klum will mit 70 Jahren noch Miniröcke tragen! In einem Interview mit "Bild" macht sie einst klar, dass Sinnlichkeit ihre große Stärke ist.

29. Die GNTM-Chefin liebt gutes Wetter, weil die Menschen bei Sonnenschein immer "viel besser drauf sind".

30. Das Model hat vier Kinder. Lediglich ihre Tochter Leni Klum steht in der Öffentlichkeit.

Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni im Juni 2022. © IMAGO/NurPhoto

31. Entspannter Abend zu Hause oder durchzechte Partynacht? Heidi Klum würde immer ersteres wählen.

32. Normalerweise isst sie kein Fast Good. Wenn sie es doch mal tut, dürfen French Fries auf keinen Fall fehlen.

33. Auf die Privatsphäre ihrer Kinder legte Heidi Klum in den vergangenen Jahren viel Wert. So bekamen die Fans nie die Gesichter ihrer Sprösslinge zu sehen.

34. Die Unternehmerin kann über vieles lachen. Gegenüber "US Weekly" plauderte sie einst aus: "Ich habe nichts gegen Furz-Witze. Ich liebe sie sogar."

35. Die GNTM-Chefin hat einen ganz besonderen Glücksbringer: Eine kleine Tasche voll mit Milchzähnen, die sie als Kind verloren hat.

36. Heidi Klums Lieblingsfeiertag ist natürlich Halloween! Aus diesem Grund veranstaltet sie auch Jahr für Jahr ihre legendäre Halloween-Party und überrascht ihre Fans stets mit ausgefallenen Kostümen.

Heidi Klum an Halloween im Oktober 2022. © IMAGO/Cover-Images

37. Sie hat einen eigenen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame.

38. Heidis Lieblingsworkout? Eine Runde auf dem Trampolin springen!

39. Heidi Klum war das erste Model, das auf dem Cover der deutschen "Glamour" zu sehen war. Genau 20 Jahre später zierte ihre Tochter Leni Klum das Cover des Magazins.

40. Heidi Klum trägt den Spitznamen Muffin! Nachdem sie wegen ihrer Modelkarriere in die USA zog, aß sie nach eigenen Angaben mindestens einen Muffin am Tag - und bekam deshalb den süßen Spitznamen verpasst.

41. Die Unternehmerin feiert auch als Sängerin Erfolge. Mit ihrem Song "Wonderland", der 2006 für eine Douglas-Werbekampagne aufgenommen wurde, landete sie sogar einen Chart-Hit. Ihr Lied "Chai Tea With Heidi", das 2022 erschien, landete ebenfalls in den deutsche Single-Charts.

42. In ihrem Garten steht eine riesige blaue Schnecke.

43. Heidi Klum liebt Reisen! Sie findet es schön, dass sie ihren vier Kindern dadurch andere Kulturen näherbringen kann.

44. Die GNTM-Chefin fährt gerne Auto. "Ich fahre lieber mit dem Auto als zu fliegen", verriet sie einst gegenüber "US Weekly".

45. In einer Instagram-Fragerunde verriet Heidi Klum erst kürzlich ihre BH-Größe. Sie trägt die US-amerikanische Größe 36C. Das entspricht hierzulande einer 80D.

Heidi Klum bei der Oscar-Party von "Vanity Fair" im März 2023. © IMAGO/ZUMA Wire

46. Nur die wenigsten wissen, dass das Model einen Halbbruder hat, der 1964 geboren wurde. Er stammt aus einer früheren Beziehung ihrer Mutter Erna Klum.

47. Nach der GNTM-Jurorin wurde eine Rosenart benannt. Sie heißt "Heidi Klum Rose" und wurde aus 15 Rosenzüchtungen höchstpersönlich von Heidi ausgesucht.

48. Ihre Lieblingsfarbe ist Grün.

49. Heidi Klum ist eine wahre Tierfreundin. Umso schwerer war es für sie, als ihre Hunde im vergangenen Februar unter mysteriösen Umständen plötzlich starben.

50. Die Unternehmerin unterstützt ihren Mann Tom Kaulitz sehr. So war sie unter anderem bereits bei mehreren Tokio-Hotel-Auftritten mit dabei.

So wird Heidi Klums Geburtstag bei ProSieben gefeiert

Anlässlich ihres 50. Geburtstags findet bei ProSieben zu Ehren der Modelchefin ein Heidi-Tag statt. Neben mehreren Best-of-Folgen von "Germany's Next Topmodel" läuft am 1. Juni auf ProSieben unter anderem auch eine Doku, die sich rund um die erfolgreiche Karriere des Models dreht. Um 20:15 Uhr wird dann wie gewohnt die neue GNTM-Folge ausgestrahlt.