Hoffnung für alle Marvel-Fans: Kommt es jetzt zur großen Sensation?

Möglich ist im Marvel-Universum grundsätzlich fast alles. Und dennoch überrascht es, welche Überlegungen die Studio-Bosse derzeit anstellen, sollte sich der Erfolg in den Phasen 5 und 6 des MCU nicht wie gewünscht einstellen.

Marvel-Fans reiben sich mit Blick auf die neuesten Gerüchte aus dem MCU ungläubig die Augen. Offenbar wird, so berichtet unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety", über etwas nachgedacht, was schlicht die größte Sensation wäre, die sich innerhalb des MCU jemals zutrug.

Die MCU-Bosse und Marvel-Fans sind unzufrieden

Der Grund, warum plötzlich vieles möglich scheint: Die Marvel-Macher haben Angst, Angst, dass der zuletzt spürbare Trend an den Kinokassen anhält. Denn der zeigt nach unten! Von den sieben Filmen der "Phase vier" in Marvels MCU konnte sich nur einer, "Spider-Man: No Way Home" (2021) in der Top Ten der Einspielergebnis-Charts aller bisher veröffentlichten 32 Superhelden-Filme platzieren. Gleichzeitig gab es mit "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" und "Black Widow" (beide 2021) zwei Abenteuer, die zu den großen kommerziellen Enttäuschungen zählen. Da reihte sich auch "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", der erste Film der "Phase fünf" ein.

Mit Einnahmen von 430 beziehungsweise 380 und 480 Millionen Dollar landeten "Shang-Chi", "Black Widow" und "Ant-Man 3" zwar noch in der Gewinnzone. Allerdings murren die Fans: Marvel habe zuletzt zugunsten der Quantität die Qualität missachtet, so der allgemeine Vorwurf.

Gibt es ein Wiedersehen mit Iron Man, Black Widow und Captain America?

Entsprechend kritisch wird der kommende Kinostart von "The Marvels" am 8. November beäugt: Dem Film rund um das Trio Carol Danvers alias Captain Marvel, Kamala Khan aka Ms. Marvel und Astronautin Captain Monica Rambeau, der durch lange und aufwändige Nachdrehs schon in der Produktion gebeutelt war und 250 Millionen Dollar an Kosten verschlang, wird ein enttäuschendes Startwochenende prognostiziert.

Beim September-Meeting der MCU-Bosse sollen sich, so brodelt die Gerüchteküche, diese nun mit einer unglaublichen Variante beschäftigt haben: dem Comeback einiger der größten Marvel-Helden. Gibt es ein Wiedersehen mit Iron Man, Captain America und Black Widow?

In "Avengers: Endgame" (2019), der mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 2,8 Milliarden erfolgreichste aller MCU-Filme, starben sowohl Iron Man als auch Black Widow den Heldentod, Captain America verabschiedete sich ins Privatleben der 40er-Jahre.

Werden Iron Man und Black Widow von den Toten erweckt?

Die Marvel-Fans sind elektrisiert von der Möglichkeit, dass einige der beliebtesten "Avengers" zurückkehren könnten. Allerdings gäbe es, so die Sensation überhaupt konkret diskutiert wird, ein paar Stolpersteine. Es geht weniger um die "Auferstehung" von Iron Man und Black Widow - der Tod war für MCU-Drehbuchautoren noch nie ein echtes Problem, seitdem das Tor zum "Multiversum" aufgestoßen wurde. Es geht eher um Geld. Sollte Robert Downey Jr. als Tony Stark zurückkehren, würde das teuer werden. Für "Endgame" soll Downey Jr. 75 Millionen Dollar kassiert haben - ein Comeback könnte sich der Schauspieler ein dreistelliges Millionen-Honorar kosten lassen. Auch Scarlett Johansson würde als "Black Widow" todsicher ihren Anteil einfordern.

Zudem: Bis die Sensation Kino-Realität werden kann, dürften noch - mindestens - fünf Jahre vergehen. Bis 2027 ist die "Phase sechs" geplant, als deren Abschluss stehen (noch) die neuen "Avengers"-Filme "The Kang Dynasty" (2026) und "Secret Wars" (2027) in den (inoffiziellen) Produktionsplänen. Vor 2028 wäre also schwer mit einem Comeback der alten "Avengers" zu rechnen.