"James Bond": Am Set von DIESEM 007-Teil geriet Halle Berry in Not!

007-Fans aufgepasst: Ein "James Bond"-Film sorgte für besonders viele Schlagzeilen. Der Grund? Während der Dreharbeiten musste der Bond-Darsteller erste Hilfe leisten.

Am Freitag geht es für 007 nach Nordkorea

Im Jahr 2002 erschien mit "James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag" der letzte "James Bond"-Film mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle. In dem Film muss sich 007 aus nordkoreanischer Gefangenschaft befreien. Doch als er freikommt, hat der britische Geheimdienst plötzlich keine Verwendung mehr für ihn. Das lässt sich James Bond natürlich nicht gefallen: Er ermittelt auf eigene Faust und versucht herauszufinden, wegen wem er in Gefangenschaft geriet. Ob ihm das gelingt?

Pierce Brosnan rettete seinem Co-Star am Set das Leben

Während der Produktion von "James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag" wurden mehrere verführerische Szenen gedreht. So sollte das Bond-Girl Jinx (gespielt von Halle Berry) den Geheimagenten James Bond (gespielt von Pierce Brosnan) mit einer Feige verführen. Doch Halle Berry verschluckte sich derart an der Frucht, dass ihr Co-Star erste Hilfe leisten musste.

In einer Folge von Jimmy Fallons "The Tonight Show" erinnerte sich die Hollywood-Schauspielerin im April 2020 an diesen Schock-Moment zurück:

Am Ende bin ich fast daran erstickt und er musste aufstehen und den Heimlich-Griff machen. Das war nicht so sexy. Halle Berry, , 2020

Beim "Heimlich-Griff" (auch "Heimlich-Manöver" genannt) übt eine Person bei einer weiteren von hinten mit beiden Armen Druck auf den Bauchraum aus. Ziel dabei ist, feststeckende Fremdkörper aus der Luftröhre zu entfernen.

Für die Hilfe ihres "James Bond"-Kollegen ist Halle Berry bis heute sehr dankbar: "James Bond weiß, wie man den Heimlich-Griff macht. Er war für mich da, er wird immer einer meiner Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt sein", schwärmte sie in dem Interview.