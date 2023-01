Joelina Drews macht herzergreifende Liebeserklärung an ihren Vater Jürgen 

Das Wichtigste in Kürze: Jürgen Drews verabschiedete sich im Alter von 77 Jahren und stand am 14. Januar bei "Der große Schlagerabschied" mit Florian Silbereisen und Tochter Joelina Drews ein letztes Mal auf der Bühne.

Joelina hat ihrem Vater nun eine rührende Dankesrede auf Instagram geschrieben.

Anzeige

Joelina Drews hat ihrem Vater Jürgen eine rührende Liebeserklärung gewidmet und damit ihre tiefe Dankbarkeit und Zuneigung ausgedrückt.

"Mein Vorbild": So rührend schreibt Joelina Drews über ihren Vater Jürgen

Joelina Drews hat ihrem Vater Jürgen Drews eine bewegende Liebeserklärung auf Instagram geschrieben und damit ihre tiefe Wertschätzung und Zuneigung ausgedrückt. Sie beschreibt ihren Vater als "Beschützer, Fels in der Brandung, Vorbild und so viel mehr" und betont, dass er nicht nur für sie, sondern auch für viele Menschen und Generationen von großer Bedeutung ist. Sie spricht auch über seine Karriere und betitelt sein Lebenswerk als "außergewöhnlich" und sagt, dass sie ihn dafür bewundert. Sie fügt hinzu, dass sie dankbar ist, einen so einzigartigen und außergewöhnlichen Menschen ihren Vater nennen zu dürfen.

Du bist deinen Weg gegangen mit Stärke, Tapferkeit, Ehrgeiz, Loyalität und warst dabei immer freundlich und dankbar deinen Fans und Kollegen gegenüber. Du bist ein Vorbild für uns alle und besonders für mich! Joelina Drews, , Instagram

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Jürgen Drews reagierte auf die rührenden Worte seiner Tochter mit einem Herz-Emoji und dürfte von der Botschaft sehr berührt gewesen sein. Joelinas Post zeigt die tiefe Wertschätzung, die sie für ihren Vater empfindet und die positive Auswirkung, die er auf die Menschen um ihn herum hat.

Jürgen Drews: So verabschiedete sich der Schlagerstar von seinen Fans

Bereits im Juli 2022 hatte der 77 Jahre alte Sänger bei "Die große Schlagerstrandparty" das Ende seiner musikalischen Karriere bekanntgegeben:

Anzeige

Anzeige

Da ich in einem Alter bin, wo andere schon lange Rentner sind, habe ich mir gesagt: 'Lieber Onkel Jürgen, irgendwann ist mal gut.' Jürgen Drews, , "Die große Schlagerstrandparty"

Die Tatsache, dass er von den großen Showbühnen Abschied nimmt, ist auf die Nervenkrankheit Polyneuropathie zurückzuführen, die sich bei ihm bisher jedoch nur in einer milden Form bemerkbar macht.

Auf Instagram schrieb Drews danach:

Die Show ist zu Ende… und ich habe diese sehr genossen. Jetzt muss ich das erstmal alles sacken lassen. So viele Eindrücke, so viele tolle Menschen, es war einfach großartig. Ich möchte mich bei so vielen Menschen bedanken, aber es sind einfach zu viele. Jürgen Drews, , Instagram

Der "König von Mallorca"-Interpret dankte unter anderem seinen Kollegen und Freunden Micki Krause und Florian Silbereisen. Ein besonderer Dank ging auch an seine Frau Ramona und Tochter Joelina, dass "Ihr das mit mir durchgezogen habt." Außerdem schrieb er: "Das größte DANKESCHÖN überhaupt geht aber an Euch, meine Fans. Ohne Euch wäre ich überhaupt niemals dorthin gekommen, wo ich bin."