Juliette Schoppmann und Tahnee glücklich verheiratet: Hier lüften sie ihr Liebesgeheimnis

Das Wichtigste in Kürze Anfang 2023 machten Tahnee und Juliette Schoppmann Ihre Heirat bei Instagram öffentlich.

Im gemeinsamen Podcast schwärmt Tahnee nun über ihre Ehefrau.

Vor Juliette hatte sie "nur existiert, aber nicht gelebt".

Anfang des Jahres 2023 verkündeten Comedienne Tahnee und Sängerin Juliette Schoppmann überraschend ihre Heirat und sorgten damit bei Fans und Followern für Entzückung. Nun sind die beiden bereits seit 5 Monaten ein Ehepaar und ihre Liebe ist offenbar stärker denn je. In der ersten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Fühl Vergnügen" plaudern sie erstmals über ganz private Dinge und geben Einblicke in ihre Partnerschaft, inklusive einer romantischen Liebeserklärung.

Im Clip: Liebeserklärung von Tahnee an Ehefrau Juliette Schoppmann

So verliebt sind Tahnee und Juliette

Im Podcast "Fühl Vergnügen - mit Tahnee & Juliette“ wird Tahnee emotional. Über ihre Liebe zu DSDS-Star Juliette Schoppmann sagt sie:

Wir sind noch gar nicht so lange zusammen, haben aber sofort den Sack zugemacht. Tahnee , 2023

Dann folgt eine romantische Liebeserklärung von Juliette:

Man hat existiert, aber man hat nicht gelebt. […] Jetzt ist es das erste Mal so, dass man sich auf die Zukunft freut. Tahnee , 2023

Erst mit Juliette hätte sie sich "vollständig" gefühlt. Juliette Schoppmann, gerührt von Tahnees Worten, pflichtet ihr bei:

Früher war es immer nur panisch. Juliette Schoppmann , 2023

Kennengelernt hatten sich beide durch die Arbeit. Juliette hatte Tahnee für die Sendung "Limbus – Zur Hölle mit Tahnee" in der ARD gecoacht.

Ich hab’ mich sofort verknallt! Tahnee , 2023

Juliette Schoppmann, die 2003 in der ersten DSDS-Staffel den zweiten Platz erreichte, ging es ähnlich, wie sie verrät. Bis sie einander ihre Liebe gestanden hätten, hätte es aber noch ein wenig gedauert.

Nun freuen sich die beiden auf ihr gemeinsames Leben. Ihre Fans lassen sie an diesem teilhaben und berichten in ihrem Podcast regelmäßig über ihre Abenteuer.

Tahnee und Juliette Schoppmann überraschten mit ihrer Hochzeit auf Instagram

Auf Instagram veröffentlichten Tahnee und Juliette Schoppmann Anfang Februar 2023 Hochzeitsbilder. Die Aufnahmen zeigten die beiden am Strand in weißen Kleidern, wie sie durchs Wasser laufen und in inniger Umarmung in Richtung Meer schauen.

Daneben setzten sie ein Herz und einen Ring-Emoji. Fans und Follower reagierten überaus überrascht. Zahlreiche Glückwünsche fluteten die Kommentarspalte:

"The Masked Singer"-Rateteam-Mitglied Ruth Moschner schrieb damals:

OMG!!!! ❤️❤️❤️ Glückwunsch euch beiden!!! Ich hoffe, Juliette weiß, dass meine Stimme mit in diese Ehe einzieht. 😂😂😂 Ruth Moschner , 2023

SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen schließt sich den Glückwünschen an und kommentiert:

Mein Gott, seid Ihr ein schönes Paar! ♥️♥️ Alles Liebe Euch. Marlene Lufen , 2023

Und auch Moderatorin Marijke Amado gratuliert:

Von Herzen gratuliert viel Glück ihr Beiden und eine wunderschöne Zukunft gewünscht, aus dem Tulpenland👍❤️🌷 Marijke Amado , 2023

Beruflich läuft es bei Tahnee, die seit mehreren Jahren erfolgreich in der deutschen Comedy-Szene unterwegs ist, überaus erfolgreich. 2021 war sie bei "LOL: Last One Laughing" zu sehen.

Juliette Schoppmann wurde durch ihre Teilnahme in der ersten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Mit "Calling You" und "I Still Believe" stehen sogar zwei Top 10-Singles auf dem Steckbrief der Sängerin. Nach einigen Auftritten auf Festivals und verschiedenen Events zog sie sich von der Bühne zurück und schrieb Songs für andere Künstler, zum Beispiel für die Sängerin Linda Teodosiu, die ebenfalls in der fünften Staffel von DSDS bekannt wurde. 2011 folgte eine neue Single der Künstlerin.

