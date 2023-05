Das Wichtigste in Kürze David Ortega Arenas schlägt auf seinem Instagram-Account Wellen mit einem völlig neuen Look.

In mehreren Reality-TV-Formaten trat er als hotter Herzensbrecher auf.

Nun sieht er mehr wie ein bärtiger Druide aus - doch er liebt sein neues Aussehen.

Anzeige

David Ortega Arenas ist als heißer Latino Lover im Reality TV bekannt. Bei "Köln 50667" verdrehte er vielen Zuschauer:innen den Kopf. Nun sieht der Schauspieler aber auf einmal ganz anders aus. Die Fans sind geschockt.

Im Video: David Ortega Arenas früher und heute!

Anzeige

Anzeige

Vom Sixpack zum Bierbauch?

David Ortega Arenas (37) schockt seine Fans mit neuen Selfies auf Instagram. Der Reality-Star ist nicht wiederzukennen in den Aufnahmen. Er hat stumpfes langes Haar, ein kleines Bäuchlein und bezeichnet sich selbst als rauschebärtigen Merlin. Seine mehr als 79.000 Follower machen sich Sorgen um den Schauspieler, aber er ist glücklich über seinen neuen Look. Unter einem Selfie im Siebengebirge wundert er sich über die ganze Aufmerksamkeit.

Früher und Heute! Es gibt eine kleine Anzahl an Persönlichkeiten, die mich immer wieder ergänzen wollen (...) . Es ist keine Entgleisung ( mit Respekt ) einen Bart zu Tragen oder lange Haare zu pflegen, oder eine Mütze zu tragen. Die Zufriedenheit bestimmt das mit mir. Einige von Euch können das nicht verstehen, jedoch wollte ich irgendwie immer dieser Druide sein. David Ortega auf Instagram , 2023

Schon 2016 machten sich seine Fans Sorgen um David Ortega Arenas. Damals schien der Schauspieler seltsam aufgedunsen zu sein. 2021 stieg er bei seiner Stammshow "Köln 50667" aus und danach kam dann die ganz große Veränderung. In einem YouTube-Video erzählte der Schauspieler im August 2021, dass er sich von seinen Kolleg:innen oft gemobbt gefühlt habe. Deswegen habe er die Show wohl verlassen. Seitdem sah man ihn nicht mehr wirklich im Fernsehen. Inzwischen lässt er seiner Kreativität freien Lauf und malt große Gemälde, die er auf seinem Instagram-Account stolz präsentiert. Seinen Begleittexten zufolge scheint es dem ehemaligen Reality Star sehr gut zu gehen.

TV-Karriere des Latino Lovers

2011 nahm David Ortega Arenas an der 11. Staffel von "Big Brother" teil. Danach schien seine Fernsehkarriere Anlauf zu nehmen. Immer wieder tauchte er in Reality-Shows auf wie "mieten, kaufen, wohnen" oder als Model bei "Austria's Next Topmodel". Selbst bei "Deutschland sucht den Superstar" nahm der Schönling teil, stieg aber schon vor dem Recall wieder aus. Musikalisch lebte er sich neben seiner TV-Karriere immer wieder als DJ aus. 2016 nahm er an der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps teil und trat hier neben Brigitte Nielsen (59) auf.

David Ortega Arenas mit Brigitte Nielsen im Dschungelcamp. © Instagram: davidortegaarenas

So richtig im Reality TV kam David Ortega Arenas dann an, als er bei "Köln 50667" als Diego Cortez vor der Kamera stand. Ganze 499 Folgen absolvierte der heiße Latino bei der populären Show. Dort spielte er stets den Herzensbrecher - umso überraschender ist nun seine neue Erscheinung.