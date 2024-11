Krebs: "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek spricht über seine schockierende Diagnose

James Van Der Beek (47) hat via Instagram schockierende Nachrichten geteilt: Bei ihm wurde Darmkrebs diagnostiziert. Der Star der 90er-Jahre-Serie "Dawson's Creek" machte sich und seinen Fans aber Hoffnung.

"Ich habe Darmkrebs." So verkündete James Van Der Beek gegenüber dem US-Magazin "People" die News über seinen Gesundheitszustand. In einem Instagram-Beitrag, einer Collage aus vier Bilder und unterlegt mit dem stimmungsvollen Instrumental "Autumn Breeze" von Richard LaForge, sprach Van Der Beek mit seinen 1,5 Millionen Followern ebenfalls offen über seine Diagnose: "Es ist Krebs. Jedes Jahr erhalten weltweit etwa zwei Milliarden Menschen diese Diagnose. Und ich bin einer von ihnen."

Nach der Krebs-Diagnose: "Ich fühle mich stark"

Weiter entschuldigte sich der Star bei "allen Menschen in meinem Leben, denen ich es eigentlich persönlich sagen wollte." Denn er hatte wohl die Veröffentlichung der News geplant, allerdings zu einem anderen Zeitpunkt und auf andere Weise. "Dieser Plan", so schrieb Van Der Beek, "musste jedoch heute früh geändert werden, als mir mitgeteilt wurde, dass eine Boulevardzeitung mit den Nachrichten erscheinen würde. Nichts in dieser Sache ist zum von mir bevorzugten Zeitpunkt geschehen."

Eigentlich hatte Van Der Beek geplant, die Krankheit in einem ausführlichen Interview mit dem US-Magazin "People" öffentlich zu machen, auch um "Bewusstsein zu schaffen" für die Krankheit. Im Interview bestätigte er auch, dass er bereits Schritte eingeleitet habe, "um die Krankheit zu bewältigen".

Auf Instagram erklärte der Schauspieler, er habe sich mit der Thematik "bisher privat auseinandergesetzt, mich behandeln lassen und mich intensiver als je zuvor um meine allgemeine Gesundheit gekümmert." Er gab allen Hoffnung: "Mir geht es gut und ich fühle mich stark."

James Van Der Beek hat sechs Kinder

Gegenüber "People" bedankte er sich für die "Unterstützung meiner unglaublichen Familie". Seit 2010 ist er in zweiter Ehe mit Kimberley Brook verheiratet und hat mit ihr vier Töchter und zwei Söhne.

Zwar erreichte Van Der Beek nach "Dawson's Creek" nicht mehr den Erfolg, den er mit der Jugendserie hatte. Er war aber immer wieder in Film und Fernsehen zu sehen, hatte Gastauftritte bei Serien-Highights wie "How I Met Your Mother", "Criminal Minds" oder "Law & Order: Special Victims Unit" und spielte auch in Kinofilmen Hauptrollen ("Bad Hair", 2020) oder besondere Nebenrollen ("Downsizing", 2017). Zuletzt spielte er in einer Folge der Western-Serie "Walker" mit. Ende November erscheint außerdem der Film "Sidelined: The QB And Me", in dem er eine Hauptrolle übernimmt.