Kris Jenner: Bei der Reality-Queen wurde ein Tumor gefunden

Der erste Trailer zur fünften Staffel von "The Kardashians" wurde veröffentlicht, und er enthält eine ernste Nachricht von Kris Jenner (68): Bei ihr wurde ein Tumor gefunden.

Am 23. Mai startet die fünfte Staffel "The Kardashians". Jetzt wurde vom Streamingdienst Hulu ein erster Trailer zu den neuen Folgen der Realityshow rund um Kim Kardashian (43) und ihre berühmte Familie veröffentlicht. Der Clip auf YouTube gibt Anlass zur Sorge um das Familienoberhaupt Kris Jenner. "Ich hatte meinen Scan. Sie haben eine Zyste und einen kleinen Tumor gefunden", erklärt die "Momagerin" ihrer Familie in dem Ausschnitt ernst. Zuvor wurde gezeigt, wie sie in einer Klinik mit einem Arzt spricht.

Diagnose sorgt für Tränen

Um welche Art von Tumor es sich handelt und weitere Informationen über die notwendigen Behandlungen verrät der Trailer nicht. Es ist nur zu sehen, wie Jenners jüngste Tochter Kylie Jenner (26) nach der Nachricht in Tränen ausbricht und von ihrer Schwester Kendall Jenner (28) getröstet werden muss.

Kris Jenner muss einen Schicksalsschlag verkraften

Kris Jenner durchlebt aktuell keine leichte Zeit. Im März ist ihre Schwester Karen Houghton (1958-2024) überraschend verstorben. "Sie hat so einen großen Teil meines Herzens und ich schätze jede einzelne Erinnerung, die wir zusammen haben. Karens Tod erinnert daran, dass das Leben so kurz und kostbar ist und morgen nie versprochen ist", trauerte die TV-Persönlichkeit auf ihrem Instagram-Kanal. Karen Houghton erlag einem Herzstillstand.

Ihr Leben im Fernsehen

Das Leben von Kris Jenner und ihren Kindern Kourtney (45), Kim, Khloé (39), Robert (37), Kendall und Kylie wird bereits seit 2007 mit der Kamera begleitet. 2021 endete "Keeping Up with the Kardashians" nach 20 Staffeln und die Nachfolger-Show "The Kardashians" feierte Premiere 2022.