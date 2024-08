Kylie Jenner wird 27: So sehr macht ihr die Kritik an ihrem Aussehen zu schaffen

Erfolgreich, erfolgreicher, Kylie Jenner. Die Reality-TV-Bekanntheit feiert am 10. August ihren 27. Geburtstag. In den vergangenen Jahren hat sie sich einen großen Namen als Unternehmerin gemacht. Doch auch wenn sie von unzähligen Fans bewundert wird, hat sie es selbst nicht immer leicht. Die öffentliche Kritik an ihrer Person geht an Kylie nicht spurlos vorbei.

In der neuen Staffel von "The Kardashians" gewährt Kylie einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Dabei lässt sie durchblicken, dass sie trotz ihres Wahnsinns-Erfolgs (sie war die erste Frau in ihren Zwanzigern, die es auf die Forbes-Liste der reichsten Selfmade-Frauen in Amerika geschafft hatte) immer wieder stark mit sich zu kämpfen hat. Der Grund? Sie muss ständig Kritik einstecken.

"Ich höre ständig böse Dinge über mich", erklärt Kylie in der neuen Staffel unter Tränen ihrer Schwester Kendall und fügt hinzu: "Ich denke, nach zehn Jahren, in denen ich das gehört habe, wird es einfach ermüdend."

Weiter gibt sie offen zu: "Es ist ein Wunder, dass ich immer noch Selbstvertrauen habe und in den Spiegel schauen und denken kann, dass ich hübsch bin."

Auch wenn ihr der Hate ziemlich zu schaffen macht, wolle sie sich von den den fiesen Kommentaren nicht unterkriegen lassen. "Ich halte mich für eine selbstbewusste Person, aber ich bin auch nur ein Mensch", erklärt Kylie ihren Gefühlsausbruch und stellt daraufhin klar: "Ich kann nicht zulassen, dass mich die Kommentare herunterziehen."

Fans lieben die "natürliche Kylie"

Doch auch wenn Kylie immer wieder Kritik einstecken muss, gibt es mindestens genau so viele Follower:innen, die sie bewundern. Dass sie sich vor wenigen Wochen ihre Lipfiller teilweise wieder auflösen hat lassen, kam bei vielen Fans beispielsweise super an. "Ich liebe die natürliche Kylie", schrieb nur einer von vielen Nutzer:innen unter einem Instagram-Post der Influencerin.

Fest steht: Auch wenn die Unternehmerin oft kritisiert wird, beweist sie trotzdem immer wieder, dass sie eine echte Powerfrau ist und ihr die fiesen Hate-Kommentare nichts anhaben können. Wir wünschen ihr alles Gute zum 27. Geburtstag und sind gespannt, was wir mit Kylie in den kommenden Jahren noch alles erleben dürfen. 😊