Lady Diana: König Charles war nach Prinz Harrys Geburt enttäuscht – wollte wohl lieber ein Mädchen

Das Timing war bestimmt mehr als nur ein Zufall. Zum 31. August, dem 26. Todestag von Lady Diana, veröffentlichte der britische Autor Andrew Morton (70) neue bisher nicht bekannte Originalaufnahmen eines Interviews mit Lady Di. Dabei kommt vor allem ihr damaliger Mann, der heutige König Charles III., nicht gut weg. Kein Wunder, dass die neuen Enthüllungen im Königshaus und in Englands Blätterwald für Wirbel sorgen.

Dass es Tonbandaufnahmen von einem Interview mit Lady Di gibt, ist keine News. Die legendären Aufnahmen, die Anfang der 90er-Jahre entstanden, wurden von Morton schon 1992 für seinen Bestseller "Diana. Ihre wahre Geschichte" ausgewertet. Allerdings passte das ganze, insgesamt siebenstündige Material, wohl nicht in sein Werk. Weshalb es jetzt von Morton "Nachschlag" gibt. Und der birgt - wen wundert's - Zündstoff.

König Charles nach Harrys Geburt: "Wir sind enttäuscht"

In "Good Morning America", der beliebtesten Show des US-Frühstücksfernsehens, ließ Morton anlässlich Dianas Todestag nun Auszüge aus dem damaligen Interview senden. Die vermeintlich größte Bombe, die Morton jetzt platzen lässt: Lady Diana sagt im Interview, dass der heutige König Charles III. nach der Geburt von Prinz Harry, dem zweiten gemeinsamen Sohn nach Prinz William, enttäuscht gewesen sei. Charles hätte sich bei der Taufe des Prinzen 1984 an Lady Dianas Mutter Frances Shand Kydd gewandt und wörtlich gesagt:

Weißt du, wir sind so enttäuscht. Wir dachten, es würde ein Mädchen werden. König Charles, , 1984

Der Thronfolger hätte sich also lieber ein Mädchen als einen zweiten Sohn gewünscht. Und Lady Diana ganz offensichtlich eine andere Art von Hochzeitszeremonie. Denn das, was die ganze Welt als "Märchenhochzeit" sah, bezeichnete sie im Interview als "lächerlich": "Das war alles so erwachsen. Und dann kam da Diana, die Kindergartenlehrerin. Ich meine, die ganze Sache war so lächerlich."

Prinzessin Diana mit ihren Söhnen Harry und William und ihrem Ex-Mann König Charles III. © imago images/ZUMA Press

Geständnis: Lady Diana hasste ihre Stiefmutter

Die jetzt veröffentlichten Auszüge sind jedoch nur Appetithappen. Anfang 2024 soll die Dokumentation "Diana: The Rest of Her Story" bei Disney+ erscheinen. Die britischen Royal-Fans sind gespannt, welche Geheimnisse über Diana und ihr Leben posthum noch enthüllt werden. Jedenfalls dürfte nicht nur Charles sein Fett wegkriegen. In den neuen Interviewauszügen gesteht Diana das heftig gestörte Verhältnis zu ihrer Stiefmutter Raine Spencer, die ihren Vater nach dem Tod von Dianas Mutter Frances Shand Kydd heiratete.

Im Interview sagt Diana über ihre Auseinandersetzung mit Raine: "Ich sagte zu ihr: 'Ich hasse dich so sehr. Wenn du nur wüsstest, wie sehr wir dich alle für das hassen, was du getan hast'." Lady Di beschäftigte die Massen zu Lebzeiten. Und sie tut es auch noch 26 Jahre nach ihrem Tod.