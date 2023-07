LaFee ist schwanger: HIER verrät die Sängerin das Baby-Geschlecht!

Das Wichtigste in Kürze 2006 wurde Sängerin LaFee mit dem Song "Virus" deutschlandweit bekannt.

2021 gab der Popstar sein musikalisches Comeback bekannt, nachdem es ziemlich ruhig um LaFee wurde.

Vor wenigen Monaten sorgte LaFee auf Instagram für eine weitere Überraschung: Sie ist schwanger!

Jetzt verrät sie endlich das Babygeschlecht. Alle Infos dazu gibt es hier.

Nach ihrem Durchbruch im Jahr 2006, folgte eine steile, aber kurze Musikkarriere. Danach wurde es still um die Sängerin LaFee. 2021 sorgte sie mit ihrem Bühnen-Comeback für Freude bei ihren Fans. Vor wenigen Monaten gab es weitere, wunderschöne Nachrichten von der Künstlerin: Sie wird erstmals Mutter! Jetzt verkünde LaFee endlich, welches Geschlecht ihr Baby haben wird.

LaFee lüftet bei Instagram Geheimnis um das Babygeschlecht

Auf ihrem Instagram-Kanal postete LaFee nun ein emotionales Video, in dem sie zahlreiche Momente ihrer Schwangerschaft festgehalten hat. In der Bildunterschrift darunter macht die Sängerin deutlich, wie glücklich sie aktuell ist. "Was für eine unvergessliche Reise! Es kann jeden Moment so weit sein und unser Baby erblickt das Licht der Welt", schwärmt sie. Zudem verrät sie dabei auch endlich, welches Geschlecht ihr Kind hat:

Mama und Papa warten auf dich, kleiner Mann. LaFee, , 2023

Mega-Überraschung auf Instagram: Sängerin LaFee ist schwanger

WIR 👶🏽♥️ haben die Sonne in vollen Zügen genossen . Liebe für euch alle 🙏🏻😘☀️ LaFee , 2023

Mit diesen Worten sorgt Sängerin LaFee, die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, bei ihren Fans vor wenigen Monaten für eine große Überraschung. Die Betonung auf dem Wort WIR hat einen Grund: LeFee ist schwanger mit ihrem ersten Kind. Daneben setzt sie noch ein Baby-Emoji. Da Foto zeigt eine tiefenentspannte LaFee mit bereits deutlich zu sehendem Babybauch. Die Hände hat sie auf ihren Bauch gelegt, ein Lächeln liegt auf ihren Lippen. Fans und Follower sind begeistert. Fernsehmoderatorin Nina Moghaddam schreibt:

Ach krass!!!!!!!!!! Herzlichen Glückwunsch 😍wie schön ist das denn bitte 🥳💗😘 ich freue mich sehr für euch Nina Moghaddam , 2023

Schauspieler Sam Eisenstein gratuliert auch:

ALLES GUTE - IHR ❤️en Sam Eisenstein , 2023

Und Jo Weil schreibt:

Awwww ❤️ Herzlichen Glückwunsch Jo Weil , 2023

Im Video: LaFee zeigt sich mit Babybauch

2022 heiratete LaFee ihren langjährigen Freund

Privat läuft es bei LaFee aktuell super. Erst im vergangenen August hatte die Sängerin, die normalerweise ihr Privatleben eher aus der Öffentlichkeit heraushält, auf Instagram ihre Fans über ihre Hochzeit informiert. Sie schrieb neben ein gepostetes Hochzeitsfoto:

JA für hier und jetzt ! JA für ein Leben lang ❤️🙏🏻 der wohl emotionalste und wunderschönste Tag meines LEBENS am 27.8.22 war es soweit und wir haben uns vor all unseren Lieben ein Versprechen gegeben 🥰 und heute wollte ich mit euch mein Glück teilen ! Love U ❤️“ LaFee , 2023

Die Babynews macht das junge Familienglück nun perfekt.

LaFee startete 2006 mit ihrem Hit "Virus" so richtig durch

Das erste Mal im Rampenlicht stand LaFee in einer Schülerband. Danach war sie in der Show "Star Search" und 2004 beim "Kiddy Contest" zu sehen. Dort wurde sie von einem Musikproduzenten entdeckt und sogleich unter Vertrag genommen.

Zwei Jahre später erscheint LaFees erste Single "Virus", die sie erstmals – besonders beim jungen Publikum - bekannt macht. Das alles geschieht noch vor ihrem Hauptschulabschluss, den sie 2007 erreicht. Insgesamt brachte die Sängerin von 2006 bis 2011 vier Alben heraus und gewann damit mehrfach den "Echo", den "Bravo Otto" sowie jeweils eine "Goldene Stimmgabel" und den "Kids Choice Award".

Als Musikerin wurde es um LaFee nach ihren ersten Erfolgen etwas ruhiger und die Künstlerin suchte sich neue Herausforderungen. So spielt sie im Winter 2012 eine Hauptrolle als Engel Belle in dem Musical "Vom Geist der Weihnacht". Darüber hinaus spielt sie vom Oktober 2014 bis Oktober 2017 die Rolle der Iva Lukowski in der RTL-Soap "Alles was zählt".

