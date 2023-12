Laura Maria Rypa spricht Klartext: So steht es wirklich um ihre Beziehung mit Pietro Lombardi

Was ist bei Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) nur los? Diese Frage stellten sich die Fans des Liebespaares in der vergangenen Woche immer häufiger. Mehrere Instagram-Beiträge der Influencerin deuteten darauf hin, dass sich die beiden getrennt haben. Doch was ist an diesen Gerüchten dran? Darüber spricht Laura jetzt.

Laura Maria Rypa äußert sich zu den Trennungsgerüchten

In den vergangenen Tagen hörte die Gerüchteküche gar nicht mehr auf zu brodeln. Viele Follower:innen gingen davon aus, dass Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi in einer schweren Liebeskrise stecken. Kein Wunder, immerhin entfolgten sich die beiden auf Instagram. Doch jetzt bricht die Influencerin endlich ihr Schweigen und beantwortet die Frage, die ihre Fans brennend interessiert: Wie steht es wirklich um ihr Liebesglück?

In einer Instagram-Story stellt die 27-Jährige klar:

Wir waren nie getrennt! Laura Maria Rypa, , 2023

Zudem versichert Laura: "Es gibt Dinge, die nicht immer gleich mit unserer Beziehung zu tun haben". Trotzdem räumt sie ein, mit ihren kryptischen Instagram-Postings ein wenig überreagiert zu haben: "Manchmal handelt man schneller, als man sollte. Jeder von uns kennt es und ich bin einfach nur ein Mensch und kein PR-Monster."

"… ich bin enttäuscht": Laura Maria Rypa entfolgt Pietro Lombardi - Trennung?

Das Drama begann mit einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story von Laura Maria. Da stand in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund diese kryptische Nachricht: "Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle ... ich bin enttäuscht und muss mich erst mal sammeln. Wir hören uns!" Etwa zeitgleich stellten Fans und einige Medien fest, dass Laura auf ihrem Instagram-Portal (fast 800.000 Follower, Stand 06. Dezember, 11:42 Uhr) sowohl ihrem Verlobten Pietro als auch dessen Ex-Frau Sarah Engels (31) entfolgt war.

In der Vergangenheit waren die drei und auch Sarahs neuer Mann Julian (30) vermeintlich sehr gut ausgekommen und hatten die Patchwork-Situation - Sarah und Pietro haben mit Alessio (8) einen gemeinsamen Sohn - harmonisch bewältigt. Das scheint sich geändert zu haben. Das Entfolgen von Instagram-Freunden wird in der Szene als deutliches Zeichen für Knatsch und Stress gewertet.

Laura Maria Rypa: "Ich habe immer meinen Mund gehalten"

Vor wenigen Tagen ließ Laura dann einen weiteren rätselhaften Post folgen. Zu einem Video, dass sie in elegantem schwarzem Kleid in einem lichtgefluteten Raum vor weißen Gardinen zeigt, schrieb Laura: "You never know how strong you are, until being strong is your only choice." Übersetzt: "Du weißt nicht, wie stark du bist, bis stark sein deine einzige Wahl ist." Heißt stark sein, plötzlich allein sein? Deutet auch dieses Video auf eine Krise, auf eine Trennung hin?

Zehn Stunden nach dem Video postete Laura erneut eine Textnachricht als Story. Darin schrieb sie: "Eine Sache möchte ich vorab klarstellen, bevor wieder spekuliert wird: Wem ich entfolge, ist alleine meine Entscheidung. Ich werde dieses Thema auch nicht groß machen, allerdings hat alles einen Grund und ich muss niemand folgen, der Unruhe stiftet. Ich habe mich nie zu dem Thema geäußert und werde es vorerst auch nicht tun. Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug hatte, etwas zu sagen. Zum Schutz meines Sohnes will ich das alles nicht an die große Glocke hängen." Sie schloss: "Bitte respektiert es. Danke."

Trennung statt neuem Nachwuchs? Pietro Lombardi entfolgt seiner Laura

Das hört sich alles nicht gut an, denn auch Pietro entfolgte seiner Laura daraufhin. Wie aus einer anderen Zeit scheinen die letzten Posts der beiden übereinander. Vor und einer Woche unterlegte Laura eine wunderschöne Foto-Collage mit romantischen Pärchenfotos noch mit dem Lied "Ja sagen" von Hava. Pietro schrieb im Oktober zu einem Bild, das ihn stolz mit Leano zeigt: "Und bald kommt dann vielleicht eine kleine Prinzessin. Vorher höre ich nicht auf."