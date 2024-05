Lena Meyer-Landrut postet sexy Bikinifotos aus dem Urlaub

2024 soll ihr Jahr werden! TV-Shows, neue Musik, Tour im Sommer: Lena Meyer-Landrut (32) hat viel vor. Da ist es gut, sich zwischendurch mal kurz zu erholen. Das tat die Sängerin und schenkte ihren Millionen Fans per Instagram wunderschöne Fotos aus einem Urlaubsparadies.

Erst Reitunfall, dann kurzer Check-in in der Notaufnahme: Nach den gesundheitlichen Rückschlägen geht es Lena Meyer-Landrut inzwischen wieder richtig gut. Das zeigte sie Ihren 5,7 Millionen Instagram-Follower:innen (Stand 6. März, 11:47 Uhr) mit den Bildern, die sie vom Urlaub auf den Malediven postete.

Dort relaxte die ESC-Siegerin von 2010 im Nobel-Wellness-Resort Joali Being von der laut Eigenwerbung "einzigen Wellbeing-Insel auf den Malediven und dabei ganz anders als andere 5-Sterne-Insel-Resorts". Auf zehn Bildern zeigt sich Lena gut gelaunt und hauptsächlich in Bikinis am türkisfarbenen Meer.

Im Clip: Hier siehst du die Urlaubsfotos von Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut in knappen Bikinis

Mitte Dezember hatte Lena noch trübsinnig gepostet: "Ich sehne mich nach Sommer. Nach Sonne, nach Leichtigkeit. Der November und der Dezember hängen schwer über mir." Einer ihrer Fans gab den Tipp: "Nu sabbel nich! Kind+Kegel => ab in die Sonne, Vitamin D3 tanken => gesund werden." Das genau scheint Lena beherzigt zu haben.

"Oh, das war ein Urlaub! Danke an @joalibeing für die unglaublichste Zeit", schrieb die Sängerin zu ihrem Post und setzte eine Palme und ein Herz als Emoji. Wer aus ihrer Familie Lena auf die Malediven begleitete und die Bilder aufnahm, war nicht zu sehen. Auf den Fotos trägt sie verschiedene Bikinis - mit schwarzweißem Schachbrettmuster, im Leoparden-Look und in Froschgrün. Zudem gibt es Bilder von Palmendickicht, Sandstrand und unendlich weitem Meer. Da fühlt man sich schon beim Anschauen wohl - und urlaubsreif.

Erst "The Voice Kids", dann geht's für Lena auf Deutschlandtour

Vor Lena Meyer-Landrut liegt ein actionreiches Jahr. Ihre Fans können sich freuen: Weitere Instagram-Posts, unter anderem mit Bildern aus dem Tonstudio, deuten auf die neue Single hin. Das ergibt Sinn. Schließlich will Lena auf ihrer Tournee im Sommer neue Musik vorstellen. Von 1. Juni bis 27. Juli geht es durch 16 deutsche Städte.

Derzeit ist Lena noch zweimal bei ProSieben bei "Wer stiehlt mir die Show?" zu sehen und versucht, das Format zu übernehmen. Am 15. März geht dann "The Voice Kids" in die 12. Staffel - mit Lena als Coachin neben Alvaro Soler, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier.