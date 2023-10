Lena Meyer-Landrut überrascht mit neuem Look - Das steckt hinter ihrer Typveränderung

Auf ihrem Instagram-Account postet Lena Meyer-Landrut ein Foto, das sie mit einem langen, blonden Zopf zeigt. Ist das ihr neuer Look? Das steckt dahinter...

Gerade erst erschien die neue Single von Lena Meyer-Landrut (32). Am Freitag (27. Oktober) brachte sie ihren neuen Song "Straitjacket" raus. Auf dem Cover zur Single präsentiert sie sich in einem ungewohnten Look: Markenzeichen der Sängerin sind eigentlich ihre dunkelbrauen Haare. Das Foto zeigt sie allerdings mit einem langen blonden Zopf.

Lena Meyer-Landrut: Blonde Mähne für neue Single

Zur für sie ungewöhnlichen Haarfarbe trägt Lena ein extravagantes, asymmetrisches Kleid in hellblauen Tönen - mit Samt und Fransen besetzt. Ihre Fingernägel schimmern dazu in leuchtendem Silber, während an ihrer einen Hand ein schlichter goldener Ring sitzt. Geschminkt ist die Sängerin in zurückhaltenden Nude- und Kupfertönen.

Auf ihrem TikTok-Kanal und in ihrer Instagram Story versorgt Lena Meyer-Landrut ihre Fans bereits mit einer kleinen Hörprobe zur neuen Single. In einem XXL-Kapuzenpullover performt sie einen Teil des Tracks in die Kamera. Auf Instagram schreibt sie: "Bin excited und freu mich drauf."

Lena Live 2023: Sechs Konzerte in Deutschland geplant

Ihre "Lena Live 2024"-Tour feiert am 1. Juni in Leipzig (Haus Auensee) ihren Auftakt, gefolgt von Berlin (Tempodrom) am 2. Juni, Hamburg (Stadtpark) am 3. Juni, Bielefeld (Lokschuppen) am 5. Juni und Köln (Palladium) am 6. Juni. Das große Finale findet am 7. Juni in Dresden (Konzertplatz weißer Hirsch) statt.

Im Juni 2023 veröffentliche die Sängerin ihre neue Single "What I Want" - ein Vorbote ihres neuen Albums, das Anfang 2024 erscheinen soll. Mit dem Song möchte sie Zuhörerinnen und Zuhörern "Mut machen, keine Angst vor Veränderungen zu haben, sondern sie als neue Chance zu sehen".