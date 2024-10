Liebes-Überraschung: Mats Hummels und seine neue Freundin zeigen sich erstmals öffentlich

Gemunkelt wurde schon seit Monaten. Jetzt ging Fußball-Profi Mats Hummels (35) in die Offensive: Beim "Ballon d'Or"-Award in Paris präsentierte er seine neue Freundin, das Model Nicola Cavanis (25). Damit beendete der Star der AS Rom jede Geheimniskrämerei.

Anzeige

Mehr zu Mats' und Nicolas offiziellem ersten Auftritt gibt es heute Abend um 17:00 Uhr bei "Taff" Hier kommst du zum Joyn-Livestream

Fußballerisch lief es bei Mats Hummels zuletzt nicht ganz so rund. Bei der AS Rom, zu der er nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund (0:2 gegen Real Madrid) im Spätsommer gewechselt war, kam er bisher nur ein einziges Mal zum Einsatz - und erzielte (als Einwechselspieler) prompt ein Eigentor. "Es kann nur noch besser werden", meldete er sich bei Instagram selbstironisch zu Wort.

Anzeige

Anzeige

Dafür hat der deutsche Ex-Nationalspieler im Hinblick auf die Liebe einen Volltreffer gelandet. Beim "Ballon d'Or", der Verleihung eines der prestigeträchtigsten Fußballpreise der Welt, zeigte er sein Glück erstmals der Öffentlichkeit: Er schritt mit Nicola Cavanis gemeinsam über den roten Teppich und stellte sich dem Blitzlichtgewitter. Die klare Botschaft der beiden: Seht her, wir sind verliebt!

Im Video: Wer ist Influencerin Nicola Cavanis?

Mats Hummels' Freundin zeigte auf dem Oktoberfest: "Ich bin vergeben"

Gemunkelt wird über eine Liebesbeziehung der beiden schon seit Dezember letzten Jahres. Sie wurden seither mehrmals gemeinsam von Paparazzi abgelichtet. Cavanis war beim Champions-League-Finale in London dabei und angeblich danach im Urlaub mit Mats auf Ibiza. Das bislang letzte Indiz für eine Beziehung: Beim Oktoberfest in München trug Nicola beim Wiesn-Besuch mit Mats die Schleife an ihrem Dirndl rechts - das inoffizielle Signal "Ich bin vergeben".

Aber eine wirkliche Bestätigung hatte es bisher nicht gegeben. Auf dem Oktoberfest hatte Hummels diesbezügliche Frage noch unwirsch abgeblockt: "Ich spreche nicht über mein Privatleben."

Das tat er auch auf dem roten Teppich beim "Ballon d'Or" nicht - aber der Gala-Auftritt der beiden sagte mehr als tausend Worte. Mit dem spektakulären Outfit - er im edlen Smoking, sie im hautengen, hellblauen Kleid mit Rollkragen und raffinierter Knotenoptik - stahlen die beiden allen die Show. Sie genossen ihren Auftritt sichtlich und blickten sich immer wieder verliebt an.

Anzeige

Anzeige

Mats Hummels: Endlich wieder große Liebe statt flüchtige Romanzen

Ist Mats Hummels also endlich wieder dauerhaft vergeben? Seit seiner Trennung von Moderatorin Cathy (36), mit der er seit 2007 zusammen und von 2015 bis 2022 verheiratet war, hatte der Fußballer, wie verschiedene Medien berichteten, mehrere kurze Romanzen. Im Jahr der Trennung von Cathy soll Mats mit Tischtennisspielerin Lisa Straube angebandelt haben. GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann dürfte sich zumindest zu einem Diner-Date mit ihm verabredet haben, das jedenfalls legte eine Instagram-Story von ihr im April 2022 nahe. Etwas Ernstes ergab sich nicht, später entfolgten sich beide sogar gegenseitig auf Instagram.

Zuletzt war Mats Hummels im Mai 2022 auf Mallorca knutschend mit "Only Fans"-Sternchen Julia Nikola Gauly erwischt worden. Aber auch das blieb eine kurze Episode, zumal Julia Nikola damals auch bereits mit ihrem jetzigen Ehemann Christoph Gass verlobt war.

Die Zeit der flüchtigen Romanzen scheint für Mats Hummels dank Nicola endlich wieder vorbei. Sie wurde in München geboren und arbeitet vor allem als Wäschemodel. Hierfür trat sie bereits für Unternehmen und Marken wie Puma, Victoria's Secret, MCM, Zalando, Women's Secret, Nivea, New Yorker, s.Oliver, Tchibo und Ysabel Mora auf. 2023 war Cavanis unter anderem Model auf der Cruise Fashion Show des französischen Wäscheherstellers Etam, Kampagnengesicht der "InStyle" und in der "Vogue Germany" für ein Shooting für Lacoste.

Anzeige

Anzeige