Luca Hänni: Darum weinte er bei seiner eigenen Hochzeit - "Es war Ende Gelände!"

Luca Hänni (29) ist ein emotionaler Mensch. Jetzt enthüllte der "The Masked Singer"-Gewinner, warum er an einem ganz besonderen Tag in Tränen ausbrach. "Schuld" daran ist seine ehemalige "Let's Dance"-Tanzpartnerin und jetzige Ehefrau, Christina (33)!

Am 31. August veröffentlichten Luca und Christina auf ihren Instagram-Kanälen zehn Bilder. Versehen mit der Unterschrift "MRS. & MR. HÄNNI" zeigten die Bilder das pure Glück zweier liebenden Menschen. Es waren zehn Schnappschüsse von der Hochzeit der beiden in einem kleinen Boutique-Hotel in Piemont, Italien. Eines der Bilder zeigte deutlich: Luca Hänni, mit Tränen in den Augen. Im Interview mit "Bunte" offenbarte der Sänger nun, wie es dazu kam.

Luca Hänni: Gegen diese Tränen konnte er sich nicht wehren

Noch in der Rückschau scheint Luca Hänni von der Situation überwältigt. Er gesteht im Interview:

Als ich Christina im Brautkleid gesehen habe, war es bei mir vorbei. Luca Hänni, , Oktober 2023

Dann kamen die Tränen und Hänni konnte und wollte sich nicht dagegen wehren:

Das war einfach ein sehr schönes Gefühl, sie da zu sehen. Sie sah wunderschön aus. Und da war dann Ende Gelände bei mir. Luca Hänni, , Oktober 2023

Auch Christina Hänni macht ein Tränen-Geständnis

Luca Hänni schilderte die besondere Situation. Er habe noch auf dem Trauplatz mit "ein paar Leuten rumgealbert und gequatscht", dann aber habe er seine Zukünftige, durch ein paar Sträucher verdeckt, eine Treppe hinab schreiten sehen. Es war das erste Mal, dass er seine Christina im Brautkleid gesehen habe: "Ich durfte vorher ja gar nichts sehen." Und dieser Moment, der Augenblick und der Anblick, seien schlichtweg überwältigend gewesen.

Aber Luca war nicht der Einzige, der Tränen vergoss. Christina gesteht im Interview ehrlich:

Ich habe die halbe Trauung durchgeweint. Christina Hänni, Oktober 2023

Das könnten, meinte Christina gegenüber "Bunte", sicher "viele, die geheiratet haben, nachfühlen." Abschließend sagte sie: "In diesem Moment kommt sehr viel zusammen. Es war wirklich sehr, sehr schön."