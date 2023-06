"Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin zeigt sich sexy im Badeanzug: Fans sind begeistert!

Das Wichtigste in Kürze Marlene Lufen ist aktuell im Urlaub.

In Italien lässt es sich die "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin gut gehen.

An ihre Fans denkt sie aber auch im Urlaubsparadies - und überrascht diese jetzt mit einem sexy Pool-Clip.

Anzeige

Über 400.000 Follower folgen Marlene Lufen auf Instagram. Die "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin versorgt ihre Community entsprechend regelmäßig mit Updates aus ihrem Alltag. Jetzt teilte die 52-Jährige sogar ein kurzes Video aus ihrem Italien-Urlaub - und begeistert damit ihre Fans.

Sexy im Badeanzug: Marlene Lufen lässt auf Instagram tief blicken

Auch eine TV-Moderatorin braucht mal eine Auszeit! Doch so ganz ohne Kamera kann Marlene dann offenbar doch nicht, Ferien hin oder her. Denn selbst im Urlaub denkt die 52-Jährige an ihre vielen Fans und hält diese mit gelegentlichen Instagram-Posts auf dem Laufenden. So auch jetzt: Marlene teilte auf der beliebten Social-Media-Plattform nun ein kurzes Video von sich, das sie beim Planschen im Pool zeigt. Das Besondere daran: Bei dem Clip handelt es sich um eine rückwärts abgespielte Videoaufnahme, was - typisch Marlene - noch eine ordentliche Portion Humor in den Post bringt.

Wer sich den Post der Sat.1-Moderatorin - Marlene berichtete unter anderem zuletzt auch über die Krönung von König Charles III. - ansieht, stellt fest: Man muss direkt zweimal hinsehen. Und das liegt nicht nur an dem zugegebenermaßen wirklich sexy Dekolleté der TV-Beauty, sondern auch an ihrem neuen Haarschnitt. Die Haare sind etwas kürzer, stufig geschnitten und ein echter Hingucker - ebenso wie der schwarze Badeanzug, der auch beim Schwimmen im Hotel-Pool für den nötigen Wow-Faktor sorgt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Heiße Grüße aus Italien: Fans begeistert von Marlene Lufens Urlaubslook

Das mit dem "WOW"-Faktor ist der beliebten Moderatorin also mehr als gelungen. Das zeigen auch zahlreiche Fan-Kommentare unter dem feucht-fröhlichen Urlaubs-Post. Mehr als 12.000 Likes zählt das spritzige Video bereits nach nur wenigen Stunden, und auch Unmengen an bewundernden und bestätigenden Kommentaren lassen sich unter Marlenes besonderen Urlaubs-Grüßen aus Italien finden. So lassen zahlreiche Instagram-User und -Userinnen Marlene wissen, wie gut ihr das "Dolce Vita" ihrer Meinung nach steht. "Die kurzen Haare sind super", stellt beispielsweise eine Followerin der Brünetten fest. Eine weitere Userin sieht das ganz genauso und betont zustimmend: "Mega schöner Haarschnitt! Sieht großartig aus!" Natürlich bewundern zahlreiche Fans auch Marlenes durchtrainierten Körper, der in dem Badeanzug besonders gut zur Geltung kommt. Sehen lassen kann sich die 52-Jährige allemal. So schreibt ein Follower beispielsweise: "Also ehrlich Marlene, hot ist untertrieben!" Gemessen an den unzähligen Reaktionen und Likes wohl eine Aussage, die viele Fans von Marlene genau so unterschreiben würden.

Dass Marlene auf jeden Fall ganz im Urlaubs-Modus angekommen ist, zeigt auch die Song-Wahl, die sie für ihren Clip getroffen hat. So kommen die Fans, die sich das Video anschauen, in den Genuss, den alten Italo-Klassiker "Sarà perché ti amo" von Ricchi e Poveri in einer ganz neuen Version zu hören. Ein Song, der gerade auf Instagram, TikTok und Co. viral geht, weil er das Flair des "Dolce Vita" besonders gut beschreibt. Wie lange Marlene noch in Italien verbringt hat sie ihren Fans bislang noch nicht verraten. Und so können sie hoffen, vielleicht noch den einen oder anderen Urlaubs-Schnappschuss geliefert zu kriegen.