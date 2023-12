Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz begeistern ihre Fans mit Unterhosen-Foto

Das ist mal eine schöne Freundschaftsgeste: Matthias Schweighöfer (42) gratulierte seinem Freund und Kollegen Florian David Fitz (49) zu dessen Sieg bei "Wer stiehlt mir die Show?" - mit einem freizügigen Schnappschuss.

Florian David Fitz gewann die letzte Show der sechsten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Damit gelang es allen an der Staffel beteiligten Promi-Gästen, dem Hauptmoderator Joko Winterscheidt (44) die Moderation abzuluchsen. Hazel Brugger (30) moderierte die letzte Staffel-Show. Matthias Schweighöfer hatte zuvor sogar zweimal gewonnen. Er war der einzige Promi, dem es je gelang, auch eine von ihm selbst moderierte Sendung erneut zu gewinnen. Weil Fitz' Sieg im Staffelfinale erfolgte, kam er nicht mehr in den Genuss, selbst eine Show zu moderieren, sondern wurde geehrt, in dem sein Konterfei auf einem Rätselheft abgebildet wurde.

Matthias Schweighöfer schickte da ein Foto, das sich sicher gut als Titelbild eignen würde - jedenfalls aus Sicht der Fans. Er postete auf seinem Instagram-Kanal (1,3 Millionen Follower) ein ganz besonderes Schwarzweiß-Foto - ein freizügiges Selfie von sich und Kumpel Florian David Fitz. Der Text dazu lautet: "Glückwunsch zum Sieg gestern an den einzigartigen, den fantastischen @florian.david.fitz. Das passt wie A**** auf Eimer."

Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz (fast) splitternackt

Der Witz an dem Bild: Es zeigt die beiden Freunde splitterfasernackt. Na ja, fast. Die beiden breit grinsenden Jungs stellten sich vor einem Spiegel in Positur. Deshalb ist im Spiegelbild bestens ihre nackte Rückansicht zu sehen. Bei genauem Hinschauen erkennt man aber, dass sie zwei knappe Unterhosen tragen.

Das Selfie entstand während der Dreharbeiten zum gemeinsamen Erfolgsfilm "100 Dinge" (2018), bei dem sich die beiden aufgrund einer Wette zunächst völlig nackt durchs Alltagsleben schlagen müssen.