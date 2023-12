Megan Fox: Vor ihrer Fehlgeburt hatte sie eine Eileiterschwangerschaft

Sie hat drei Söhne - doch Schauspielerin Megan Fox (37) hat nun enthüllt, dass das Kinderkriegen für sie nicht so problemlos möglich ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.

Erst Anfang November war bekanntgeworden, dass sie und ihr Verlobter Machine Gun Kelly (33) eine Fehlgeburt verkraften mussten. Nun sprach Megan darüber, dass sie bereits davor schon einmal eine Eileiterschwangerschaft hatte. Diese habe sie bereits vor längerer Zeit erlebt.

Megan Fox: "Habe auch andere ähnliche Probleme durchgemacht"

In einem Interview mit "WWD" erzählte Megan Fox, wie sehr sie ihre jüngste Fehlgeburt mitgenommen hat - und offenbarte dabei auch weitere Schwangerschaftsprobleme: "Diese Erfahrung war so viel schwieriger, als ich erwartet hätte, und ich habe wirklich analysiert: 'Warum war das so?' Warum fiel mir das so schwer?' Denn als ich jünger war, hatte ich eine Eileiterschwangerschaft, ich hatte andere Dinge." Diese wolle sie jedoch lieber nicht sagen, weil die Welt sonst in "Aufruhr" gerate

. So viel verriet sie aber: "Ich habe auch andere ähnliche Probleme durchgemacht, aber nicht mit jemandem, in den ich so verliebt war", sagte sie und bezog sich damit auf Machine Gun Kelly.

Dieses "Liebeselement" habe die jüngste Fehlgeburt für sie "wirklich tragisch" gemacht und bei ihr "viel Kummer und viel Leid" hinterlassen. "Also habe ich viel geschrieben. Er hat auch in seinen Alben darüber geschrieben, er hat ein paar Lieder über die Fehlgeburt geschrieben. Es fühlte sich einfach wie etwas an, das ich öffentlich ansprechen konnte, weil es durch ihn auf eine Art und Weise angesprochen wurde, sodass ich auch Raum habe, mich auszudrücken." In ihrem Buch "Pretty Boys Are Poisonous" widmete sie dem Thema zwei Gedichte.

Megan Fox hat drei Kinder

Fox ist Mutter der Söhne Journey (7), Bodhi (9) und Noah (11), die sie mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (50) teilt. Machine Gun Kelly lernte sie Anfang 2020 kennen, zwei Jahre später verlobte sich das Paar. Anfang November hatte Megan Fox über die mit ihm erlittene Fehlgeburt gesagt: "So etwas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich habe drei Kinder, daher war es für uns beide sehr schwierig und hat uns gemeinsam und getrennt auf eine sehr wilde Reise geschickt."