Mick Jagger ist über beide Ohren verliebt! So glücklich macht ihn seine 43 Jahre jüngere Partnerin

Mick Jagger zeigt sich nicht oft mit seiner Freundin Melanie Hamrick öffentlich. Doch nun nutzten die beiden einen besonderen Anlass, um sich im vollem Glamour der Außenwelt zu präsentieren.

Im Video: So elegant sah Mick Jaggers Freundin Melanie Hamrick beim Staatsbankett aus

Melanie Hamrick begleitet Mick Jagger zum französischen Staatsbankett

Mick Jagger (80) war einer von mehreren britischen Berühmtheiten, der zu dem französischen Staatsbankett zu Ehren des britischen Königs Charles III (74) eingeladen war. Zu diesem besonderen Anlass brachte er seine 43 Jahre jüngere Freundin mit, die sich sonst nicht oft mit ihm ablichten lässt. Melanie Hamrick (36) ist eine ehemalige Ballerina und bleibt dem Rampenlicht ihres Partners normalerweise fern.

Den Besuch ins Schloss Versailles ließ sie sich dann aber nicht nehmen. Glamourös gekleidet zeigte sich Melanie Hamrick in einem eleganten schwarzen Kleid mit funkelndem Glitzercape. Mick Jagger war neben ihr in einem schwarzen schlichten Anzug, setzte aber einen Akzent mit einem grauen Schal. Bei der Ankunft strahlte das Paar und posierte glücklich für die Kameras, obwohl der starke Wind an dem Tag ihnen mächtig zusetzte. Sein Schal landete nicht nur einmal in dem Gesicht des Rockstars.

Melanie Hamrick war beim 80. Geburtstag von Mick Jagger noch verletzt

Der Rolling Stones-Frontmann besitzt in Frankreich ein Schloss. Er hält sein Privatleben so gut es geht aus der Presse heraus. Mit Melanie Hamrick ist er seit fast zehn Jahren zusammen. Sie schenkte ihm 2016 sein achtes Kind, einen Sohn namens Deveraux Octavian Basil. Die anderen Kinder von Mick Jagger sind zwischen 24 und 52 Jahre alt. Er hat außerdem mehrere Enkelkinder und Urenkel.

Ende Juli feierte Mick Jagger in London seinen 80. Geburtstag. Stars wie Leonardo DiCaprio, Lenny Kravitz und Stella McCartney kamen zu seiner Party. Auch seine Kinder und so manche seiner Ex-Frauen nahmen an der Feier teil. Seine jetzige Freundin Melanie Hamrick hatte sich damals wohl eine Verletzung zugezogen, denn sie kam stylish mit einem Moon Boot um diese zu verstecken. Dafür tauchte sie nun zum Staatsbankett so elegant wie nie auf. Von der Verletzung nichts mehr zu sehen.