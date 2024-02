Miley Cyrus: 5 spannende Fakten über ihren Freund Maxx Morando

Blumen kann sie sich selbst kaufen. Zumindest singt Miley Cyrus das in ihrem Superhit "Flowers". Zum Küssen braucht es dann aber doch jemanden. Bei der diesjährigen Grammy-Verleihung bekam die Sängerin von Drummer Maxx Morando einen dicken Schmatzer. Wer ist der Kerl mit der wilden Mähne?

Offizielle Liebesbezeugung bei den Grammys

Schon deutlich länger als viele ahnen sind Pop-Queen Miley Cyrus (31) und Schlagzeuger Maxx Morando (25) ein Paar. Doch erst der Kuss bei den Grammys rückte ihre Beziehung so richtig ins Rampenlicht. Bislang hatten sich beide eher zurückgehalten mit öffentlichen Liebesbekundungen. Vielleicht, weil Miley nicht dieselben Fehler machen wollte wie mit Liam Hemsworth (34)? Mit dem Schauspieler hatte sie ein Jahrzehnt lang eine On-off-Beziehung geführt, die in einer kurzen Ehe gipfelte (2018-2020). Auf den australischen "Tribute von Panem"-Star soll sich übrigens die grammy-gekrönte Selbstliebe-Hymne "Flowers" beziehen!

Offenes Geheimnis

Nun ist es also der sechs Jahre jüngere Maxx, der das Herz von Sängerin Miley höher schlagen lässt. Gerüchte über ein Techtelmechtel der beiden gab es seit Ende 2021. Spätestens Anfang 2022 war die Beziehung jedoch ein offenes Geheimnis in Los Angeles - auch ohne offizielle Bestätigung. Immer wieder tauchten die beiden händchenhaltend auf Veranstaltungen auf, etwa auf der Gucci Love Parade (2021) oder der Versace Show im März 2023 in Los Angeles. Doch wer ist eigentlich der Mann, der Miley so den Kopf verdrehen konnte? Hier kommen fünf Fakten:

1. Maxx Morando ist ein talentierter Musiker

Wie Miley lebt Maxx für die Musik. Nachdem er einige Jahre in der Punkrock-Band Regrettes am Schlagzeug saß, spielt er aktuell in der 2016 gegründeten Rockband Liily. Als musiklische Vorbilder nennt er unter anderem Keith Moon (1946-78) von The Who und Phil Collins (73). Daneben spielt er auch Gitarre und hat sich auch als Musikproduzent einen Namen gemacht. Unter anderem für Mileys Songs "Handstand" und "Violet Chemistry".

2. Es begann mit einem Blind Date

Wer genau die beiden verkuppelte, ist nicht bekannt, allerdings verriet Miley in einem Interview mit der britischen "Vogue", dass sie sich bei einem Blind Date kennengelernt haben. Sie gab jedoch zu: "Na ja, für mich war es wirklich ein Blind Date, für ihn nicht wirklich. Ich dachte mir: Im schlimmsten Fall gehe ich einfach." Das trat bekanntlich nicht ein. Möglicherweise war der Kuppler ein gemeinsamer Freund der beiden: Comedin Pete Davidson (30).

3. Ein eigener Klingelton für Maxx

Während des besagten "Vogue"-Interviews klingelte Mileys Telefon, Maxx Morando war dran. "Ich nenne das den 'Boyfriend sexy'-Klingelton", verriet sie dem Magazin. Dabei handelt es sich um den Song "Tyrone" der Soulsängerin Erykah Badu (52).

4. Er designt Kleidung

Der junge Mann hat offenbar viele Talente: Er war für die Cartoon-Zeichnungen auf einem Outfit aus veganem Leder verantwortlich, das Miley im September 2021 beim Atlanta Music Midtown Festival trug. Entworfen hatte es Jungdesigner Shane Kastl. Damals sagte sie darüber: "Dieser Look ist eine einzigartige Kollaboration zwischen zwei meiner liebsten aufstrebenden Künstler, Maxx Morando und Shane Kastl."

5. Schrieb Miley für Maxx einen Song?

Gerüchten zufolge inspirierte Maxx Sängerin Miley zu ihrem 2023 veröffentlichten Song "You". Darin heißt es übersetzt: "Ja, ich habe etwas Gepäck, lass uns etwas Schaden anrichten. Ich bin nicht für Pferd und Kutsche gemacht. Du weißt, dass ich wild bin, du siehst darüber hinweg. Ich möchte diese süße Magie bis spät in die Nacht, diese ewig währende Liebe. Aber nur, wenn es bei dir ist." Klingt verdächtig, oder?