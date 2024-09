Nach dem Serien-Aus von "Anna und die Liebe": Das machen die Stars heute

Knapp 1.000 Folgen in vier Staffeln: Zwischen 2008 und 2012 fieberten TV-Fans mit dem (Liebes-)Schicksal von Anna Landford in "Anna und die Liebe" mit. Doch wie ging es mit den Stars der Telenovela, die vollständig auf Joyn streambar ist, nach der Absetzung des Formats eigentlich weiter?

Jeanette Biedermann konzentrierte sich auf Musik

Der bekannteste Name der SAT.1-Soap war und ist zweifelsfrei Jeanette Biedermann. Sie verkörperte die Protagonistin von Staffel 1 und Staffel 3 der Telenovela, Anna Landford. Die schüchterne Berlinerin will zu Beginn der Soap unbedingt als Texterin in der Werbeagentur "Broda & Broda" durchstarten - und wirft dabei ein Auge auf Juniorchef Jonas Broda.

Nach dem Ende von "Anna und die Liebe" verschrieb sich Biedermann, die bereits zuvor erfolgreiche Sängerin gewesen war, wieder vermehrt der Musik. Dem erfolgreichen Studioalbum "DNA" (2009 Platz acht in den Charts) folgten einige Singles, die jedoch größtenteils den Sprung in die Hitlisten verpassten. Vor der Kamera ist die 44-Jährige noch immer aktiv, wenn auch eher in der Rolle der Moderatorin. Unter anderem präsentiert sie an der Seite von Gregor Meyle die MDR-Musiksendung "Playlist of my Life". 2023 nahm sie an der ProSieben-Show "Schlag den Star" teil, 2019 war sie Teil des Musikformats "Sing meinen Song".

Jeanette Biedermann im Oktober 2023. © picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Um Jonas-Darsteller Roy Peter Link wurde es ruhiger

Jonas Broda verdrehte Anna in der SAT.1-Telenovela ordentlich den Kopf. Nach einigen Liebeswirren fanden die beiden schließlich zueinander und heirateten. Darsteller Roy Peter Link ergatterte nur kurz nach dem Aus von "Anna und die Liebe" eine langjährige TV-Rolle im ARD-Dauerbrenner "In aller Freundschaft" als Dr. Niklas Ahrend.

Nach drei Jahren in der Mutterserie nahm er auch im Spin-off "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" (2015 bis 2019) eine tragende Rolle ein. Abgesehen davon stehen Engagements in weiteren TV-Produktion in Links Vita, wenngleich es in den vergangenen Jahren ruhig um den Schauspieler wurde.

Roy Peter Link im Oktober 2017. © picture alliance / Eventpress Lars Reimann | Eventpress Lars Reimann

Nach "Anna und die Liebe" folgte für Karolina Lodyga Rolle bei "4 Blocks"

Als intrigante Halbschwester machte Katja (Karolina Lodyga) Anna nicht nur das Leben schwer, sondern stahl auch (zunächst) das Herz von Annas späterem Ehemann Jonas. Anders als Jonas-Darsteller Roy Peter Link steht Lodyga noch regelmäßig vor der Kamera.

Hauptrollen in der ARD-Krimireihe "Der Masurenkrimi" (seit 2021), der ARD-Serie "Der Überfall" (2022) und zahlreiche Episodenrollen in renommierten Serien wie "Der Alte" sprechen eine deutliche Sprache. Auch in der vielfach ausgezeichneten Produktion "4 Blocks" wirkte Karolina Lodyga in der Nebenrolle der Ewa Hamady mit.

Dieser "Anna und die Liebe"-Star ist heute Theaterpädagoge

Weil Anna und Jonas nach ihrer Hochzeit am Ende von Staffel eins in die USA auswanderten, fokussierte sich die zweite Staffel von "Anna und die Liebe" auf die emotionale Achterbahnfahrt von Mia Maschke (Josephine Schmidt), die sich im Gefühlschaos zwischen zwei Männern am Ende für Alex Zeiss (Paul T. Grasshoff) entschied.

Vor der Kamera tauchte Josephine Schmidt im Anschluss an "Anna und die Liebe" nur noch vereinzelt in Episodenrollen auf, etwa in "Notruf Hafenkante" und "Bettys Diagnose". Dem Filmgeschäft blieb die 43-Jährige trotzdem treu. Als Synchronsprecherin lieh Schmidt unter anderem Ashley Eckstein und Rosario Dawson in deren Rolle als Ashoka Tano in diversen "Star Wars"-Produktionen ihre Stimme. Zuletzt war die Berlinerin im Netflix-Film "Beverly Hills Cop: Axel F" (2024) zu hören.

Paul T. Grasshoff hingegen verdingt sich heute vor allem als Theaterpädagoge an Grund- und Sekundarschulen in Berlin. Seine letzte größere TV-Rolle im ZDF-Film "Hüftkreisen mit Nancy" datiert aus dem Jahr 2019, danach bespielte er unter anderem die Theaterbühne im Hoftheater Bergkirchen und arbeitete als Dozent für Theaterpädagogik und soziales Lernen.

Josephine Schmidt und Paul Grasshoff im Jahr 2010. © picture alliance / dpa

Es läuft bei Patrick Kalupa

In Staffel drei von "Anna und die Liebe" kehrte Anna aus den USA zurück. Kaum wieder in der Heimat angekommen, musste sie einen heftigen Schicksalsschlag verkraften: den Mord an Ehemann Jonas. Nach einer Phase der Trauer fand sie in Person von Tom Lanford (Patrick Kalupa) aber die Liebe wieder und heiratete den Juniorchef der Modefirma "Lanford Luxury".

Für Kalupa läuft es auch beruflich glänzend: Nach Serienrollen in "Bettys Diagnose", "In aller Freundschaft" und "Die Rosenheim-Cops" gehört der Schauspieler seit 2020 zum festen Ensemble von "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei". Und seit 2023 gibt der 44-Jährige den Protagonisten in der ZDF-Produktion "Dr. Nice".

Zwischen "Let's Dance"-Triumph und Meditationskursen: So erging es Manuel Cortez

In der abschließenden vierten Staffel von "Anna und die Liebe" fand erneut ein Wechsel der Hauptrollen statt. Im Mittelpunkt stand nun die Liebesgeschichte zwischen der einstigen Gefängnisinsassin Nina Hinze (Maria Wedig) und Luca Benzoni (Manuel Cortez). Wedig blieb nach dem TV-Aus von "Anna und die Liebe" dem Soap-Fach treu und übernahm 2017 die Rolle der Nina Klee in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Manuel Cortez erweiterte in den vergangenen Jahren seinen beruflichen Horizont stetig. 2013 schwang er bei "Let's Dance" das Tanzbein und gewann die Show. Neben einigen Jobs als Schauspieler verdient der 45-Jährige sein Geld aber laut seiner Instagram-Bio auch als Hypnose-Coach-Mentaltrainer, Speaker und Autor. Außerdem ist der selbsternannte Freigeist Podcaster und leitet Seminare und Meditationskurse.