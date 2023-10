Nach Playboy-Korb für Iris Klein: Jetzt will sich DIESE Promi-Dame ausziehen

Ich bin mir sicher, dass sie mir die Idee, sich im 'Playboy' zu zeigen, geklaut hat. Denn immer, wenn ich ein aufregendes Foto von mir bei Instagram poste, schreiben unheimlich viele Fans darunter, ich solle in den 'Playboy'. Das hat sie bestimmt gelesen und aufgeschnappt. Nach ihrer Modenschau in New York hat sie sich wohl gedacht, dass sie das schaffen könnte.