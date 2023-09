Neuer Tiefpunkt bei Prinz Harry und William: SO schlecht steht es um ihr Verhältnis

Sie galten weltweit als royales Dreamteam, bis Meghan ins Spiel kam - und mit ihr der Megxit. Nun herrscht zwischen den Brüdern William und Harry Eiszeit. Doch gibt es noch Chancen auf eine Versöhnung?

Eine Frage, die so manchen Fan der Windsors in den vergangenen Jahren umgetrieben hat. Mit seinen Memoiren "Spare" und den darin enthaltenen Enthüllungen rund um die Royal Family setzte Prinz Harry Anfang 2023 noch einen drauf - und erreichte damit einen Punkt, ab dem es kein Zurück mehr gibt, wie eine Royal-Expertin nun wissen will.

"Tief verletzt": Mehr Details zum Streit zwischen Harry und William erfährst du im Clip

Wie Society-Kennerin Jennie Bond gegenüber "The Sun" ausplauderte, setze insbesondere William alles daran, die bloße Existenz seines jüngeren Bruders weitestgehend auszublenden: "William ist so tief verletzt, dass er Harry wahrscheinlich die meiste Zeit einfach aus seinem Gedächtnis löscht. Er hat sein Leben weitergelebt, und Harry wohl auch." Ihr Fazit: Nach allem, was passiert ist, liegt eine Versöhnung der beiden nicht mehr im Bereich des Möglichen.

Für die Brüder gibt es keinen Weg zurück. Es ist aussichtslos. Ich glaube, dass William und Harry im Moment miteinander durch sind. Jennie Bond , 2023

Darauf deute zum einen die Tatsache hin, dass weder William noch ein anderes Mitglied der Königsfamilie Harry zu seinem 39. Geburtstag am 15. September gratuliert haben soll. Dieser befand sich zudem noch vor Kurzem in London, wo er bei einer Preisverleihung für die Wohltätigkeitsorganisation WellChild auftrat. Zu einem persönlichen Treffen mit seinem entfremdeten Bruder soll es aber nicht gekommen sein, wie Bond weiter erklärt: "Aufgrund dieser festgefahrenen Positionen und der Tatsache, dass Harry das Vereinigte Königreich besucht hat, ohne dass einer der beiden, soweit wir wissen, einen Finger gerührt hat, um anzurufen, eine SMS zu schreiben oder sich zu treffen, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass sie die Kluft in nächster Zeit überwinden werden."

Steht Herzogin Meghan der royalen Versöhnung im Weg?

Zwar waren zunächst Gerüchte im Umlauf, dass Vater König Charles III. zu einem klärenden Gespräch gebeten habe, offenbar ist es dazu aber nie gekommen. Ob hier erneut Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan, indirekt eine Annäherung verhindert hat? Wie Harry in seinen Memoiren "Spare" schildert, erwarte er im Zusammenhang mit diversen Rassismus- und Mobbingvorwürfen eine Entschuldigung von seiner Familie an Meghan - dass es dazu jedoch niemals kommen wird, dürfte wohl kein Royal-Fan anzweifeln.

So gab ein Palastmitarbeiter anlässlich des geplatzten Treffens gegenüber "DailyMail" preis, Charles habe schlicht und einfach einen "zu vollen Terminkalender", um sich mit Harry treffen zu können. Ob Terminstress tatsächlich der einzige Grund ist, weshalb sich die beiden doch nicht gesehen haben, bleibt fraglich.