Lady Gaga sorgt für Gänsehautmoment bei den Oscars: Ungeschminkt und in zerrissenen Jeans

Lady Gaga zeigt ihren blanken Hintern bei den Oscars 2023

Huch - was ist denn hier los? Als Lady Gaga sich in ihrem schwarzen Versace-Dress auf dem roten Teppich bei den Oscars 2023 umdreht, wird klar: eine Unterhose hat sie nicht an! Denn ihr Rückenausschnitt zeigte ihren blanken Po.