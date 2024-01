Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa werden wieder Eltern!

Schon länger haben Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) immer wieder angedeutet, sich weiteren Nachwuchs zu wünschen. Dieser Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen. Auf Instagram verkündet das Paar, dass sein zweites Kind unterwegs ist.

"Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is loading", schreiben sie zu einem Video, in dem ein paar rosafarbene Tulpen, ein Polaroid von dem Ultraschallfoto der 28-Jährigen sowie zwei kleine Schuhe mit der Aufschrift "Mum" und "Dad" zu sehen sind. Weiter schreiben die beiden: "Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen."

Laura Maria Rypa hofft auf reibungslose Schwangerschaft

Die Familie sei "mehr als glücklich und dankbar" über die Neuigkeiten. "Aus 4 werden nun 5", endet der Post. In ihrer Instagram-Story verrät die werdende Mutter zudem, dass sie hoffe, dass die Schwangerschaft dieses Mal gut verlaufe. Schließlich sei ihr erster Sohn Leano, der Anfang 2023 geboren wurde, ein Frühchen gewesen. Laut ihrer Frauenärztin bestehe das Risiko auch dieses Mal. Aber die Influencerin bleibe positiv: "Ich kann es immer noch nicht realisieren. Es ist ein Geschenk Gottes."

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi kamen 2020 zusammen, trennten sich aber schnell wieder. Es folgte eine On-Off-Beziehung. 2022 verlobten sie sich. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (31) hat Pietro Lombardi den gemeinsamen Sohn Alessio (8).