Prinz Harry: Ignorierte er Brooklyn Beckham etwa absichtlich?

Vor wenigen Wochen wurde publik, dass Victoria und David Beckham angeblich ihre langjährige Freundschaft zu Prinz Harry und Herzogin Meghan beendet haben. Ignorierte der Royal deshalb nun etwa auch Brooklyn Beckham, als er ein Fußballspiel in Los Angeles besuchte?

Deshalb haben die Beckhams und die Sussexes angeblich keinen Kontakt mehr

Angeblich sollen David und Victoria Beckham wegen eines Telefonanrufs ihre langjährige Freundschaft zu den Sussexes gekündigt haben. Wie "The Sun" berichtete, soll Harry dem ehemaligen Fußballer und der Designerin in einem Telefonat vorgeworfen haben, dass er und seine Ehefrau Gerüchte über die Sussexes in der britischen Klatschpresse verbreiten würden. Das sollen die Beckhams aber nicht auf sich sitzen gelassen haben.

Tut Prinz Harry so, als würde er Brooklyn Beckham nicht kennen?

Am Montag fand das Fußballspiel zwischen dem Los Angeles FC und Inter Miami, dem auch Lionel Messi angehört, statt. Auch einige VIPs ließen sich das Spektakel nicht entgehen - darunter Prinz Harry höchstpersönlich. Doch als er sich auf den Weg zur VIP-Lounge machte, soll der Royal Brooklyn Beckham, dem ältesten Sohn von David und Victoria Beckham, in die Arme gelaufen sein.

Fotos, die "Daily Mail" vorliegen, zeigen, dass der 38-Jährige einfach an ihm und seiner Frau Nicola vorbeigeht, ohne das Paar auch nur eines Blickes zu würdigen. Ob Harry die beiden wohl einfach nicht gesehen hat oder sie wegen der angeblichen Streitigkeiten mit den Beckhams bewusst ignoriert hat? Bislang haben sich jedenfalls weder Brooklyn Beckham noch der Herzog von Sussex dazu geäußert.