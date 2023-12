Lange wurde gemunkelt - jetzt ist die Katze aus dem Sack: "Promi Big Brother"-Teilnehmerin Paulina Ljubas (26) macht es endlich offiziell: Sie stellt ihre neue Liebe vor! Und er ist kein Unberkannter...

Seit Kurzem wohnt Paulina Ljubas mit neun anderen Stars im VIP-Container von "Promi Big Brother" (SAT.1). Kurz vor der Show machte sie noch einen Abstecher nach Italien. Nachdem sie sich ihren 400.000 Followern auf ihrem Instagram-Profil zunächst solo beim Flanieren durch Venedig präsentiert hatte, zeigte sie sich überraschend in trauter Zweisamkeit: Die 26-Jährige präsentierte ihre neue Liebe!

Paulina Ljubas: Nach Solo-Posts zeigt sie ihre neue Liebe

Was für ein Liebes-Outing: "Mit dir bin ich ich" schrieb sie zu einer Bildergalerie mit vier Motiven, die sie zeigt, wie sie romantisch im Arm eines starken Mannes in einer typischen venezianischen Gondel über die Kanäle der Lagunenstadt schippert. Aber mit wem gondelt Paulina da ins Glück?

Der smarte, gut gebaute Typ, der auf den Bildern genießerisch entweder auf Paulina oder in die Ferne blickt, ist kein Unbekannter. Fans von Reality- und Trash-TV dürften ihn kennen: Tommy Pedroni (28) hat bereits in mehreren TV-Formaten mitgemacht. Er kam in Nizza zur Welt, war früher Profi-Schwimmer und Manager im Hotel seiner Eltern. 2020 nahm er an der französischen Dating-Reality-Show "Les princes et les princesses de l'amour" teil, später an "Are You the One - Reality Stars in Love".

Im Jahr 2022 ging er gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Sandra Sicora zu "Temptation Island VIP", was die Beziehung nicht überstand. Tommy ist ein guter Kumpel von Dschungel-Vize-König Gigi Birofio, der auch prompt mit einem Feuer-Emoji auf das Liebesouting auf Paulinas Instagram-Account reagierte. Auch Pedroni hatte vor dem "Outing-Post" zwei Beiträge abgesetzt, die ihn solo in der Lagunenstadt zeigten.

Promis und Fans feiern die Liebe von Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Die Medien ("Bild": "Mega Überraschung!") feierten das Love-Outing. Die Fans sind nicht ganz so einheitlich begeistert. Neben viel Promi-Zustimmung, unter anderem auch von Paulinas künftigem PBB-Kollegen Matthias Mangiapane (40), gab es auch Stimmen, die der Beziehung keine große Halbwertzeit prognostizieren und den Marketingwert vor dem PBB-Start als größer als den Grad der Liebe bewerteten. Missgunst? Jedenfalls wurde auf Ljubas' wie Pedronis Accounts die Kommentarfunktion bei dem Post abgeschaltet.

Übrigens: Ihr Ex Yasin Mohamed packt nun über die Trennung von Paulina aus.