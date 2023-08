Rätsel um "Thor 5": Regisseur Taika Waititi verrät, was sich im neuen Marvel-Film ändern muss

Wenn selbst Hauptdarsteller Chris Hemsworth (40) zugibt, dass ihm "Thor 4: Love And Thunder" (2022) stellenweise peinlich und unangenehm war, dann ist klar: Es muss sich etwas ändern. Lange war unklar, ob es überhaupt einen fünften Teil um den Marvel-Donnergott geben wird. Der scheint nun gesichert - Regisseur Taika Waititi (48) äußert sich jetzt aber zu den Bedingungen.

Chris Hemsworth: "Ich schaudere und lache gleichzeitig darüber"

Trotz passabler Einspielergebnisse von weltweit insgesamt 760 Millionen US-Dollar (ca. 822 Millionen Euro) blieb der vierte Teil der "Thor"-Saga finanziell hinter den Erwartungen zurück. Viele Fans waren überdies unzufrieden mit der Entwicklung, die der vom Australier Chris Hemsworth verkörperte Donnergott genommen hatte. Hatte man den im Vergleich zu den ersten Streifen witzigeren Grundton von "Thor 3: Tag der Entscheidung" noch begrüßt, wirkte im Nachfolger nun alles maßlos übertrieben.

Sogar Hauptdarsteller Chris Hemsworth gab in einem Interview mit der Zeitschrift "GQ" zu, der Film sei in weiten Teilen zu klamaukig geraten:

Ich schaudere und lache gleichzeitig darüber. Ich denke, wir hatten schlicht zu viel Spaß. Es wurde einfach zu albern. Es ist immer schwer, mittendrin zu sein und eine echte Perspektive zu haben. [....] Ich liebe den Prozess, es ist immer eine Fahrt. Aber man weiß nicht, wie die Leute das Ganze aufnehmen werden. Chris Hemsworth, , 2023

Krasserer Bösewicht als Hela?

Noch immer ist nicht offiziell bestätigt, dass es "Thor 5" geben wird. Doch im Buch "Marvel's Thor 4: Love and Thunder Movie Special Book", das am 19. September (auf Englisch) erscheinen wird, packt der neuseeländische Regisseur Taika Waititi bereits darüber aus, wie es weitergehen könnte.

So müsse man etwa "die Entwicklung des Charakters fortsetzen, aber immer noch auf sehr unterhaltsame Art und Weise" und Thor dafür einige spannende Hindernisse in den Weg stellen, die es zu überwinden gilt.

In Bezug auf einen potenziellen Gegenspieler beziehungsweise ein Gegenspielerin, sagte er: "Ich glaube nicht, dass wir einen Fiesling haben können, der schwächer ist als Hela. Ich habe das Gefühl, dass wir einen Schritt weiter gehen und einen Fiesling hinzufügen müssen, der irgendwie furchterregender ist."

Die Todesgöttin Hela war in "Tag der Entscheidung" von der zweifachen Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (54) verkörpert worden und wird von vielen Fans als würdigerer Gegenpart gesehen als der von Christian Bale (49) gespielte Götterschlächter Gorr aus "Thor 4".

Reise durch fremde Welten: So könnte die "Thor"-Reihe weitergehen

Auch in "Thor 5" - dem vermutlich letzten Teil der Saga - wird der Titelheld wohl wieder in unterschiedliche, bunte Welten reisen. Dafür sei er laut Waititi aufgrund seiner Lässigkeit und lustigen Art einfach prädestiniert. Fans hoffen nun nur, dass Thor sich nicht zu viel vom (grundsätzlich sympathischen) Chaotentrupp der "Guardians Of The Galaxy" abgucken wird, sondern sich darauf besinnt, dass er letztlich eben doch ein heroischer Avenger ist.