Rihannas Super Bowl Halftime-Show 2023: Hier siehst du die Wiederholung im Stream 

Das Wichtigste in Kürze Mega-Star Rihanna performte als Halbzeit-Show des Super Bowls 2023 ein 13-minütiges Madley ihrer größten Hits.

Nach ihrem Auftritt ließ die Sängerin eine Bombe platzen: Sie erwartet ihr zweites Kind.

Hier könnt Ihr die ganze Halbzeit-Show vom Super Bowl 2023 mit Rihanna als Wiederholung im Stream sehen

Sängerin Rihanna stand seit insgesamt sieben Jahren nicht mehr auf der Bühne. Lange haben ihre Fans auf diesen Tag hingefiebert und nun war es soweit. Der Popstar performte die legendäre Halbzeitshow des großen Finales der National Football League (NFL). Das absolute Highlight folgte allerdings nach der Show: Rihanna verkündete ihre zweite Schwangerschaft! Aber: Wo kann man die ganze Halbzeit-Show mit Rihanna als Wiederholung im Stream sehen? WIr verraten es!

Für Rihanna-Fans ist die 13-minütige Halbzeitshow beim Super Bowl 2023 ein Highlight. Die Sängerin performte unter anderem ihre Hits "Umbrella" und "Diamonds". Rihanna schwebte in der Halbzeitshow teilweise auf Plattformen mehrere Meter über dem Spielfeld.

Rihanna beim Super Bowl 2023: Wo kann ich das Video der Halbzeit-Show als Wiederholung sehen?

Bei ran.de könnt ihr den Super Bowl 2023 mit der Halbzeit-Show von Rihanna noch mal in der Wiederholung als Stream sehen. Der Auftritt von Rihanna beginnt im Video nach 1 Stunde und 32 Minuten.

Den ganzen Auftritt von Rihanna in der Halbzeit-Show des Super Bowl 2023 gibt es im Stream auf der Youtube-Seite der NFL. Einbetten lässt sich das Video allerdings nicht, über den Link zu Youtube gelangt ihr aber direkt zum Clip mit der ganzen Halbzeit-Show.

Nach Halbzeit-Show: Rihanna lässt Baby-Bombe platzen

Damit hätte wohl kaum einer gerechnet! Rihanna erwartet mit ihrem Partner, dem US-Rapper ASAP Rocky, ihr zweites Kind. Am 13. Mai 2022 wurde der erste Sohn des Paares in Los Angeles geboren. Rund 9 Monate später teilt Riri ihr Familienglück nun erneut mit aller Welt und performt deutlich schwanger die Halbzeit-Show des Super Bowls.

Schon während des Auftritts des Super-Stars wurde auf den sozialen Netzwerken gemunkelt: Versteckt zeichnet sich da etwa ein Baby-Bauch unter dem roten Dress der 34-Jährigen ab?

Lange musste die Twitter-Community und Fans der Sängerin jedoch nicht spekulieren. Bereits kurz nach dem Auftritt herrschte die Gewissheit. Rihannas Management verkündete die zweite Schwangerschaft der Sängerin: Gegenüber den Magazinen "Rolling Stone" und "The Hollywood Reporter" wurden die Baby-News offiziell bestätigt.

Super Bowl Halbzeit-Show: Schwangere Rihanna performt Medley in luftiger Höhe

Sieben Jahre lang mied Rihanna die Bühnen dieser Welt. Die Sängerin fokussierte sich auf ihr Business, schließlich ist Riri erfolgreiche Unternehmerin von Kosmetik-, Mode-, und Unterwäschemarken. Zudem zog sich die Sängerin zurück und genieß ihr Familienleben mit Partner ASAP Rocky und dem gemeinsamen Sohn. Nun scheint die 34-Jährige jedoch bereit, ihr Leben als Mama und als Sängerin zu vereinen.

In luftiger Höhe heizt der schwangere Popstar mit ihrem Mega-Hit "Bitch Better Have My Money" die Menge so richtig ein. Ihr halb geschlossener Overall kann dabei den Baby-Bauch, der sich deutlich unter dem eng anliegenden Oberteil abzeichnet, nicht verstecken. Auf Tanzeinlagen verzichtet die 34-Jährige weitestgehend. Kein Wunder allerdings in Anbetracht der Performance auf einer hochschwebenden Plattform und ihres anstehenden Nachwuchses.

13 Minuten lang gibt Riri die größten Hits ihrer Gesangskarriere zum Besten. Songs wie "Only Girl (In The World)", "We Found Love" oder "Diamonds" durften dabei natürlich nicht fehlen. Bei "Umbrella" begeisterte Riri das Publikum zudem mit ihren Vocals. Neben den bekannten Mega-Hits der Sängerin durften die Zuschauer zudem ein spektakuläres Feuerwerk über dem Football-Stadion bestaunen. Es war eindeutig eine Halbzeit-Show, die in die Geschichte des Super Bowls eingehen wird.

Bühnen-Comeback und Schwangerschaft-News: Rihanna stielt Super Bowl die Show

Das große Finale des Super Bowls wurde an diesem Abend kurzzeitig zur Nebensache! Zu spektakulär war Riris Madley in der Halbzeit-Show des wichtigsten Abends im US-amerikanischen Football. Auch die anschließende Schwangerschafts-Verkündung sorgte für freudige Stimmung bei der Zuschauerschaft. Manch ein Fan war sich sogar sicher: Rihanna war der Star des Abends!

Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Ein Rihanna-Konzert wird von einem Football-Spiel unterbrochen? Komisch, aber egal" wurde so zum Kassenschlager. Topmodel Cara Delevingne posierte damit sogar im State Farm Stadion und unterstützte so den schwangeren Mega-Star kurz vor ihrem großen Auftritt.

Auf ihren eigenen sozialen Netzwerken hüllt sich Rihanna zu ihrem gelungenen Super Bowl Auftritt sowie zur Schwangerschaft bislang noch in Schweigen. So ist bislang nicht bekannt, in welchem Monat der Schwangerschaft sich die Sängerin befindet. Fest steht: 2023 scheint Riris Jahr zu werden. Für ihren Song "Lift Me Up" als Soundtrack des Marvel-Blockbusters "Black Panther: Wakanda Forever" ist die Sängerin erstmals für eine Oscar nominiert. Ob Rihanna hier bei der Preisverleihung am 13. März ihren wachsenden Baby-Bauch gekonnt in Szene setzen wird?