Rita Ora begeistert Fans mit sexy Einblick: SO präsentiert sie ihren Look ohne BH

Rita Ora beweist auf öffentlichen Events und bei Instagram regelmäßig, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlt. Kein Wunder, schließlich sieht die Musikerin einfach immer top aus! Bei ihrem Besuch auf einer Modenschau in Paris sorgte die Sängerin nun einmal mehr für einen echten Hingucker: Sie bezauberte die Fans mit einem coolen Transparent-Look - und ließ den BH einfach weg.

Im Clip: Alle Infos zu Rita Oras sexy Look

Rita Ora steht mit ihrem Look im Mittelpunkt der Pariser Fashionshow

Vor wenigen Tagen war Rita Ora zu Gast auf der Pariser Fashionshow des Couture-Labels Azzedine Alaïa. Mit ihrem ausgefallenen Look zog sie dabei alle Blicke auf sich. Die 32-Jährige entschied sich für ein hochgeschlossenes, bodenlanges schwarzes Kleid. Bei genauerem Hinsehen fällt sofort auf, dass Rita Ora unter dem Dress zwar ein schwarzes Highwaist-Höschen trug, aber keinen BH. Ihr Outfit rundete sie mit einem schlichten Pferdeschwanz und glitzernden Plateau-Heels ab.

Mit ihrem Look schien sich Rita Ora jedenfalls sichtlich wohlzufühlen. Auf vielen Fotos, die während des Events entstanden sind, lächelt sie selbstbewusst in die Kamera.

Das halten die Fans von Rita Oras Look

Auch auf Instagram teilte die Musikerin ein paar Eindrücke von der Fashionshow: Während ein Foto sie in der ersten Reihe neben "Vogue"-Chefin Anna Wintour zeigt, präsentiert sie auf weiteren Bildern ihr ausgefallenes Outfit. Von vielen Fans bekommt sie für ihren Look in den Kommentaren Komplimente. "Wow!", "Du bist so sexy, Babe" und "Wunderschön", schreiben etwa drei Follower:innen. Auch ihr Ehemann Taika Waititi ist begeistert und kommentiert den Post mit mehreren Flammen-Emojis.

Andere User:innen können überhaupt nicht nachvollziehen, warum sich Rita Ora auf dem Event so freizügig gezeigt hat. "Ihr Outfit ist einfach nur unangemessen", "Jemand sollte dieser Frau erklären, dass Nacktheit nicht gleich Klasse bedeutet" und "Schönes Kleid, aber ich finde nicht, dass das für so ein Event geeignet ist! Das ist wirklich ein bisschen viel", finden drei weitere Nutzer.innen.