Samu Habers Liebesleben: Wer ist die Freundin des "The Voice"-Stars?

Bei "The Voice of Germany" ist Coach Samu Haber (48) herzlich und offen und nie um einen coolen Spruch verlegen. Aber sein Privatleben hält der Finne konsequent unter Verschluss. Hat der Musiker eine Freundin? Wir verraten es dir.

Eins ist klar: Samu Haber hat eine Lebensgefährtin. Seit 2017 ist er mit Etel Röhr (32) zusammen. Etel ist Visagistin und Tänzerin. 2023 war sie eine von vier Tänzerinnen, die mit dem finnischen Künstler Käärijä bei dessen Auftritt beim "Eurovision Song Contest" in Liverpool performte. Käärija belegte hinter Loreen aus Schweden Platz zwei.

Schon 2017, so berichtete "Cosmopolitan", wurden Samu und Etel turtelnd und küssend in einer Berliner Szene-Bar erwischt. Im August 2018 machte dann die Meldung die Runde, Samu und Etel hätten sich verlobt. Einer Reporterin der finnischen Zeitung "Ilta-Sanomat" war während des Interviews mit Samu ein funkelnder Ring an der Hand des ehemaligen Sunrise-Avenue-Frontmanns aufgefallen. In dem Gespräch bestätigte Samu damals die Tatsache der Verlobung - nannte aber den Namen seiner Verlobten nicht.

Gerüchte über eine Vaterschaft von Samu Haber

Mittlerweile zweifelt niemand mehr daran, dass Etel seine Verlobte ist. Vielmehr fragen sich die Fans, ob der Blondschopf und die dunkelhaarige Schönheit nicht längst und in aller Stille geheiratet haben. Samu gibt sich dazu allerdings hartnäckig bedeckt. Der Gentleman genießt und schweigt.

Im August 2022 sorgte ein besonderer Instagram-Post von Samu (569.000 Fans, Stand 11. Oktober 2024, 12:14 Uhr) sogar für Spekulationen, er sei längst Vater. Damals präsentierte er ein Foto, auf dem er ein Baby auf dem Schoß hat. Allerdings stellte sich dieser Post als Teaser für sein Solo-Album "Pelastetaan maailma" heraus, das im September 2022 erschien.

Die Verlobung von Samu und Etel fiel in eine Phase der radikalen Veränderungen in Samus Leben. Im Mai 2018 stieg er als Coach bei "The Voice of Germany" aus. Ein Jahr später schockten Sunrise Avenue ihre Fans, als sie ihre baldige Auflösung und eine Abschiedstournee verkündeten. Diese musste dann wegen Corona verschoben werden und fand erst 2022 statt - mit dem letzten Konzert am 18. September 2022 im PSD Bank Dome in Düsseldorf.

2017 ging Samu Habers langjährige Liebe zu Bruch

Schon 2017 hatten Samu und Etel zusammengefunden - nachdem Samus langjährige Liebe zu Vivianne Raudsepp gescheitert war. Mit dem blonden Model war Samu sieben Jahre zusammen, aber immer wieder machten Gerüchte über eine Trennung in Finnland die Runde. Als Grund dafür galten vor allem Differenzen über den gemeinsamen Lebensmittelpunkt. Vivianne verbrachte viel Zeit in London, um ihre Modelkarriere zu pushen. Samu wollte aber Helsinki, seine Geburtsstadt, nicht verlassen.

Als beide 2017 offiziell ihre Trennung vermeldeten, hatten viele noch Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback. Das machte aber erstens Viviannes endgültiger Umzug nach London und zweitens das Auftauchen von Etel unmöglich.