Selena Gomez: Fans sind von neuem Freund enttäuscht!

Selena Gomez (31) ist wieder verliebt! Das sollte eigentlich ein Grund sein, sich für sie und mit ihr zu freuen. Allerdings sehen das viele ihrer Fans ganz anders. Warum sie sich mit ihrem Idol sogar Wortgefechte auf Instagram liefern ...

Selena Gomez hatte es, was ihre Liebesbeziehungen angeht, nicht immer leicht. Mit Nick Jonas, Justin Bieber, DJ Zedd und The Weeknd war sie ausnahmslos mit Business-Kollegen liiert - und fand nicht das große Glück. Jetzt bestätigte Gomez mit Bildern auf ihrem Instagram-Account und Wortmeldungen auf Fan-Kanälen: Sie ist wieder verliebt. Und zwar schon mindestens ein halbes Jahr. Als Selena im Juli ihren 31. Geburtstag in Malibu feierte, groovte neben Christina Aguilera und Paris Hilton auch schon ihr neuer Liebster mit der Promi-Meute.

Das ist nicht erstaunlich, denn er ist Teil davon: Selenas Neuer heißt Benny Blanco (35) und ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Amerikas. Und damit fängt - aus Sicht der entsetzten Selena-Fans - der Ärger an.

Selena Gomez: Ihr neuer Lover ist ein Kumpel von ihrem Ex Justin Bieber

Denn Blanco (bürgerlich: Benjamin Joseph Levin), der in seiner Karriere bisher an 29 Nummer-eins-Hits als Produzent und/oder Songwriter beteiligt war, arbeitete nicht nur mit BTS, Britney Spears, Maroon 5, Ed Sheeran, Ariana Grande und Camila Cabello, sondern auch mit The Weekend und Justin Bieber. Vor allem mit Letzterem verband Blanco eine jahrelange Best-Buddy-Beziehung.

Selena zusammen mit einem Kumpel des Mannes, der ihr so viel Leid und Ärger bescherte? Das können ihre Fans nicht fassen. Zumal sich Blanco früher auch nicht gerade nett über Selena Gomez äußerte. In der Phase, als er mit Justin Bieber an dessen Songs schraubte, bezeichnete er laut "Bravo" Selena als "Keks-Förmchen Pop-Sternchen" und nannte sie "persönlichkeitslos".

Das hat Selena, die selbst schon seit 2015 häufig mit Blanco an Songs arbeitete (zuletzt an der Single "Single Soon", die im September erschien und im Amerika Platz 19 erreichte), offenbar vergessen - oder verziehen. Ihre Fans nicht.

Selena Gomez verteidigt ihren Lover Benny Blanco gegen wütende Fans

"Selena hat einen fürchterlichen Männer-Geschmack. Dieser Benny hat Schei*e über sie erzählt", ist ein User entsetzt, der auf einer Selena-Fan-Seite ein Foto kommentiert, dass die Liebe zwischen Selena und Benny öffentlich bestätigte. Und zwar dank eines Kommentars von Selena persönlich: "Er ist mein absolutes Ein und Alles in meinem Herzen", schreibt sie unter ein Foto, das Blanco neben ihr zeigt. Es wurde bei ihrer Geburtstagsfeier aufgenommen.

In der Folge antwortete Selena auf mehrere Kommentare von Fans, die mit ihrem neuen Lover nicht klarkamen. "Er ist das Beste, das mir je passiert ist", verteidigte sie ihr Herzblatt. Als eine Userin an Blanco zweifelte, antwortete Selena: "Er ist immer noch besser als jeder andere, mit denen ich zusammen war." Einem anderen überkritischen "Fan" schrieb Selena deutlich: "Ich war noch nie glücklicher. Wenn du mich nicht akzeptieren kannst, wenn ich am glücklichsten bin, dann sei nicht in meinem Leben."