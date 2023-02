Selena Gomez ganz "oben ohne": Die Sängerin begeistert mit natürlichem Look

Das Wichtigste in Kürze Selena Gomez zeigt sich normalerweise immer perfekt gestylt auf den Roten Teppichen der Welt.

Nun hat sich die Sängerin aber komplett ungeschminkt ihren Fans auf Instagram präsentiert und die sind begeistert.

"Nobody is perfect" beziehungsweise natürlich schön: So zeigt sich Sängerin Selena Gomez momentan auf ihrem Instagram-Account und beweist ihren 375 Millionen Followern, dass in einer Welt voller bearbeiteter und perfekter Fotos Natürlichkeit und Ehrlichkeit wichtiger ist.

Selena Gomez: Ungeschminkte Fotos begeistern ihre Follower

Normalerweise kennt man Hollywood-Stars nur perfekt gestylt auf Premieren, in Talk-Shows oder auch auf Instagram. Weltstar Selena Gomez hat nun gezeigt, dass es auch anders geht. Ihren sage und schreibe 375 Millionen Followern hat sie eine neue Seite von sich gezeigt: ungeschminkt und natürlich.

Die 30-jährige zeigt sich auf ihrem Instagram-Account ohne Make-up, was eine willkommene Abwechslung in der Welt des Showbiz ist. In einer Welt, in der viele Prominente ihre Makel hinter Schichten von Make-up verstecken, ist es erfrischend zu sehen, dass Selena keine Angst hat, ihre natürliche Schönheit zu zeigen.

Mit über 375 Millionen Followern ist Selena einer der größten Social-Media-Influencer und ihr ungeschminktes Aussehen hat eine große Anziehungskraft auf ihre Fans. Viele junge Frauen sehen in ihr ein Vorbild und finden Inspiration in ihrer Einstellung zu Schönheit und Körperbild.

Aber nicht nur das: In ihren ungeschminkten Selfies zeigt Selena auch, dass sie stolz auf ihre Haut ist, unabhängig von Rötungen oder Unvollkommenheiten. Dies sendet eine wichtige Botschaft an ihre Fans, dass es wichtiger ist, sich selbst zu akzeptieren, als nach Schönheitsidealen zu streben.

Ihre Selfies betitelt sie simpel mit dem Wort: "Me", zu Deutsch: "Ich".

So reagieren Selena Gomez Fans auf ihre natürlichen Selfies

Die Fans und Freunde der Sängerin kommentieren begeistert: "Natürliche Schönheit" oder "Machen wir uns keinen Stress wegen Pickeln, behandeln wir sie als einen natürlichen Teil unseres Gesichts."

Es finden sich auch Kommentare wie: "Die Fähigkeit, verletzlich und nackt zu sein, ist ein großer Sieg für jeden. Sei weiterhin dein tolles, schönes Selbst" oder "Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass sie Fotos mit ihren Pickeln postet. Ich habe in meinen Teenager-Jahren mit Akne zu kämpfen gehabt und tue das sogar noch bis heute. Es ist schön, sich zu akzeptieren, wer man ist und zu versuchen, einen natürlichen Glanz zu haben, anstatt Makel ständig zu vertuschen."

Fakt ist: Selena sendet mit ihren ungeschminkten Bildern auf Instagram eine starke Botschaft an ihre Fans. Sie inspiriert junge Frauen, ihre natürliche Schönheit zu akzeptieren und zu schätzen, und zeigt, dass es wichtiger ist, sich selbst zu lieben, als perfekt auszusehen.