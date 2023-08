Sinéad O'Connor: Trauerfeier nach ihrem Tod – Tausende Fans singen "Nothing Compares 2 U"

Schunkelnde Fans singen "Nothing Compares 2 U" während Sinéad O'Connors Sarg auf dem Weg zur Beisetzung an ihnen vorbeifährt. Tausende von Menschen haben sich für diesen letzten Abschied in Irland versammelt.

Im Video: Trauernde Fans verabschieden sich von Sinéad O'Connor

Trauer in Irland: Gesänge und Rosen geleiten Sinéad O'Connor zu ihrer letzten Ruhestätte

Tausende Fans der verstorbenen irischen Sängerin Sinéad O'Connor versammelten sich in ihrer Heimatstadt Bray in Wicklow, um an ihrem Trauerzug teilzunehmen. Am 8. August 2023 wurde die Musikerin in einer privaten Zeremonie beigesetzt. Vorher fuhr ihr Sarg, eskortiert von Polizist:innen und tausenden von Fans, an ihrem Haus in Bray vorbei. Dort hatten trauernde Menschen schon in den Tagen und Wochen zuvor Blumen und handgeschriebene Nachrichten für die Künstlerin hinterlassen. Viele der Schilder bezeugten den politischen Aktivismus von Sinéad O'Connor. Zeitlebens ging es der Sängerin darum, auf bestimmte Themen Aufmerksamkeit zu lenken. Sie setzte sich stets für Gerechtigkeit und kämpfte gegen die bösen Mächte unserer Gesellschaft.

Als der Trauerzug an der Strandpromenade von Bray langfuhr, warfen die Menschen Rosen und andere Blumen auf das Auto, welches ihren Sarg transportierte. Als ihr berühmtestes Lied "Nothing Compares 2 U" angespielt wird, schunkelt die Menge beseelt hin und her. Viele weinen, halten sich an den Händen und singen aus vollem Herzen mit. Diese Szene hätte wohl auch die Sängerin sehr berührt.

Sinéad O'Connor starb am 26. Juli 2023 in ihrem Haus in Herne Hill in London. Der Grund für ihr Ableben ist nicht bekannt. Der leitende Gerichtsmediziner Andrew Harris hatte erklärt, dass die Todesursache erst in einigen Wochen durch einen Autopsiebericht festgestellt werden kann.