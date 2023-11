Sky du Mont total verliebt: Aus diesem Grund klappt es mit seiner neuen Freundin so toll!

Julia Schütze (47) ist die große neue Liebe von Sky du Mont (76). Sie holte ihn aus den Untiefen der Einsamkeit. Die beiden sind trotz 29 Jahren Altersunterschied glücklich. Nun verriet der Schauspieler das Geheimnis ihrer Liebe.

"Als Mirja sich trennte, musste ich das Alleinsein auf die harte Tour lernen. Gäbe es die Kinder nicht - ich weiß nicht, ob ich überlebt hätte." So blickt Sky du Mont im Interview mit "Bunte" auf die Zeit nach dem Scheitern seiner vierten Ehe zurück. Mirja du Mont entliebte sich nach fast 17 Ehejahren. Sky du Mont ("Der Schuh des Manitu") versank in Tristesse. Dann lernte er die österreichische Moderatorin Julia Schütze kennen. Sie gab ihm die Lebensfreude zurück. Nach zwei Interviews war Sky du Mont "blitzverliebt", wie "Bunte" berichtet. Seit etwas über einem Jahr sind die beiden nun glücklich. Was ihr Geheimnis ist, verrieten beide im Interview mit dem Magazin.

Auch Sky du Monts Exfrau Mirja war 29 Jahe jünger als er

"Wir kleben nicht aneinander, sondern lassen uns und unserer Liebe viel Freiheit", sagt Julia Schütze darin, die Sky du Mont als "das Beste, was mir passieren konnte" bezeichnet. "Ihre Liebe macht mich stark", glaubt er.

Im Gegensatz zur Ehe mit Mirja, die übrigens ebenso wie Julia 29 Jahre jünger als du Mont ist, herrscht nun Freiraum. Damals, so du Mont, "waren wir sehr eng. Für mich war es immer das Schönste, meine Familie um mich zu haben." Erst nach und nach freundete er sich mit dem Alleinsein an: "Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich ganz gern mit mir zusammen bin. Heute kann ich es sogar genießen."

Obwohl du Mont und Schütze schnell nach ihrem Verlieben ein Haus in St. Pölten (Österreich) bauten, leben sie nicht rund um die Uhr zusammen. Du Mont ist oft in Hamburg, wo ihn sein Sohn Fayn (17) regelmäßig für jedes Mal drei Wochen besucht. Danach fährt du Mont meist nach Österreich, wo vor Kurzem das Haus bezogen wurde. "Alles ist sehr entspannt", sagt du Mont im Interview.

Julia Schützes Tochter Elizabeth "verkuppelte" sie mit Sky du Mont

In St. Pölten sind sie zu dritt: Du Mont, Schütze und deren 15-jährige Tochter Elizabeth. Die spielte und spielt eine große Rolle in der Beziehung von Schütze und du Mont. Erstens, so berichtete Schütze im Interview, "liebt sie Sky". Zweitens wäre es ohne Elizabeth vielleicht nie zur großen Liebe gekommen, wie Schütze ausführt: "Letztendlich ist Elisabeth auch schuld daran, dass wir uns wiedergetroffen haben. Es war Ihre Idee, Sky ein zweites Mal zu interviewen. Beim ersten Mal hatte ich ihn fürs Radio getroffen, dieses Mal für meinen Podcast. Damals hatte sie gelesen, dass Sky wieder eine Freundin hat, und meinte, das sei doch ein guter Anlass."

Nach dem zweiten Interview per Zoom reiste du Mont nach Österreich. Ein paar stundenlange Spaziergänge um einen See herum später war es um beide geschehen. " Der Rest ist Geschichte", so du Mont.