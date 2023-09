"Snow White": Wird der Disney-Film etwa der größte Flop aller Zeiten?

Es ist ein ganz anderes Konzept und ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, und ich weiß, dass mein Vater und Walt auch überhaupt nicht damit einverstanden wären. Es ist eine Schande, dass Disney versucht, etwas Neues aus etwas zu machen, das früher so ein großer Erfolg war. Ihre Gedanken sind jetzt einfach so radikal. Sie verändern die Geschichten, sie verändern den Denkprozess der Charaktere, … sie erfinden neue, woke Dinge und ich bin einfach nicht begeistert von all dem.