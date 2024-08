Tom Cruise, der unangefochtene Meister spektakulärer Stunts, hat eine neue Sensation am Start! Der 62-jährige Action-Star plant, bei der Schlusszeremonie der Olympischen Spiele vom Dach des Stade de France zu springen - und das ist erst der Anfang. Bereit für ein unvergessliches Spektakel?

Tom Cruise flaggenschwingend über den Parisern

Tom Cruise will sich während der Schlusszeremonie am 11. August vom Dach des Stade de France in Paris abseilen und die Olympische Flagge nach Los Angeles, dem Austragungsort der Spiele 2028, bringen. Diese kleine Sensation enthüllte das amerikanische Boulevard-Portal "TMZ". Demnach arbeitet der Schauspieler schon seit Monaten an dem Plan, den er in Eigeninitiative dem Internationalen Olympischen Komitee vorschlug.



Das wäre wirklich der Hammer: Tom Cruise ("Mission: Impossible") will den Parisern aufs Dach stiegen. Aber nicht nur das! Anschließend soll es - mit der Olympischen Flagge - direkt nach Hollywood gehen.

Tom Cruise plant Super-Stunt beim Olympischen Abschiedsfest

Tom Cruise ist Action-Spezialist. Die meisten der haarsträubendsten Stunts für seine Filme erledigt er selbst. Egal, ob er an einem startenden Flugzeug hängt oder mit dem Motorrad in eine Schlucht stürzt. Film-Fans können sich auf Joyn von seinen Qualitäten überzeugen - dort stehen unter anderem Blockbuster wie "Minority Report", "Barry Seal", "Geboren am 4. Juli" und "Operation Walküre" zum Streamen bereit.



Aber Tom, früher ein talentierter Ringer, ist auch Sport-Fan - und sein Herz schlägt besonders für Olympia. 2004, als das Olympische Feuer durch die ganze Welt Richtung Athen getragen wurde, hielt er während eines Staffellaufs in Los Angeles selbst schon einmal die Olympische Fackel in Händen. Nun will er noch einen drauf setzen.



Jetzt wird auch klar, so "TMZ", dass hinter Toms Besuch bei der Olympia-Eröffnung mehr steckte als der Trip eines begeisterten Sport-Fans. Auch "People" folgerte: Tom will seinen Super-Stunt für die Schlusszeremonie vorbereiten und vor Ort alle Details besprechen.

Idee von Tom Cruise: Mit der Olympischen Flagge aus dem Flugzeug springen

Wenn das klappt, was laut "TMZ" geplant ist, dann wird das in die Geschichte der Olympischen Spiele - und als Highlight in die Karriere von Tom - eingehen. Angeblich soll sich Tom erst vom Dach des Stade de France im Pariser Vorort Saint-Denis auf den Boden des Stadions abseilen, vielleicht per rasendem Flying Fox oder per Gleitschirm - auf jeden Fall mit der Olympischen Flagge in Händen!



Damit geht das Spektakel aber erst los. Wie "TMZ" berichtete, soll dann in die Live-Übertragung ein zuvor gedrehter Kurzfilm eingespielt werden. In diesem soll gezeigt werden, wie Cruise mit der Flagge an Bord eines Flugzeugs steigt und Richtung Los Angeles startet. Als Höhepunkt soll er dann in der Schlusssequenz aus dem Flieger springen und per Fallschirm mit der Flagge landen - und zwar auf den Buchstaben des berühmten Hollywood-Schriftzuges in den Hollywood Hills.



Die ganze Sache erinnert ein wenig an den Film, der bei der Eröffnungszeremonie der Spiele in London 2012 eingespielt wurde, in dem scheinbar Queen Elizabeth - bewacht von Daniel Craig in seiner Paraderolle als James Bond - über dem Londoner Olympiastadion aus einem Hubschrauber abspringt, um rechtzeitig zur Eröffnung einzutreffen.

Polizei hielt Tom Cruise von weiteren Stunts ab

"TMZ" veröffentlichte auch Bilder, die Tom Cruise beim Klettern am Wahrzeichen von Los Angeles zeigen. Diese wurden angeblich schon im März aufgenommen, nur nahm bisher niemand Notiz davon. Erst jetzt werde der Bezug eindeutig.

Wie "Hollywood Reporter" berichtete, hatte Cruise noch weitere Drehs von "olympischen Stunt-Szenen" geplant. Allerdings habe die Polizei von Los Angeles (LAPD) keine Genehmigung erteilt, den Pacific Coast Highway, eine der Hauptverkehrsadern der Millionenmetropole, für Dreharbeiten stundenlang zu sperren.

