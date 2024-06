Star-Designer Philipp Plein gesteht: Er war ein Playboy

Designer Philipp Plein (46) denkt über sein Leben mit seiner Patchwork-Familie und sein viertes Kind nach. Was er jetzt über sein ehemaliges Leben als Playboy sagt, erfährst du hier.

Philipp Plein reflektiert über das Wirrwarr rund um seine Patchwork-Familie. In ein paar Monaten wird das vierte Kind des Designers zur Welt kommen. Mutter des Babys ist seine Freundin Andreea Sasu (29). Bis Oktober 2023 war er allerdings noch mit Lucia Bartoli (25) zusammen und begrüßte im selben Monat auch sein zweites Kind mit ihr. "Ich war ein Playboy. Ich leugne es nicht", gesteht Plein im Interview mit RTL.

Philipp Plein über seine Dating-Vergangenheit

"Als ich jünger war, habe ich einige Frauen gedatet, weil ich das Leben genossen habe", führt er aus. Der Münchner empfinde es als "wichtig", sich so auszuleben. "Es ist wichtig, eines Tages das Leben zu genießen, bevor du heiratest, oder bevor du dich entscheidest, sesshaft zu werden", begründet er.

Er hat Mitleid mit Lucia Bartoli

Ausgelebt hat Philipp Plein sich definitiv - und damit riskiert, seine Ex-Freundin Lucia Bartoli zu kränken. "Als Lucia und ich uns getrennt haben, haben wir uns beide entschieden, diesen Schritt zu tun. Dann hat sie vielleicht nicht erwartet, dass ich in so kurzer Zeit ein weiteres Baby bekommen würde", erklärt er.



Das habe die frisch gebackene zweifache Mutter "wirklich verletzt." "Und ich muss sagen, ich verstehe es", zeigt sich Plein einsichtig. Er habe zwar gewusst, dass er mit dem Nachwuchs mit seiner neuen Freundin nicht lange warten wolle - dass es mit der Schwangerschaft so schnell gehen würde, sei aber auch für ihn überraschend gekommen.

Vier Söhne von drei Frauen

Die Trennung von Lucia Bartoli gab Plein im März mit einem Instagram-Post bekannt. Er erklärte, dass die fünfjährige Beziehung bereits im Oktober, wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes, zerbrochen sei. Die Trennung sei im Guten erfolgt. Kurz darauf bestätigte das Management des Modeschöpfers, dass er neu vergeben und seine Partnerin Andreea Sasu bereits schwanger ist.

Philipp Pleins Kinder und ihre außergewöhnlichen Namen

Für Philipp Plein wird das Kind mit Sasu, ein Sohn, der vierte Nachwuchs. Im Mai 2022 kam das erste Baby mit Bartoli zur Welt, ein Junge namens Rocket Halo Ocean. Der im Oktober 2023 geborenen Sohn heißt Rouge Sky Galaxy. Aus einer vorherigen Beziehung hat er noch den inzwischen zehnjährigen Sohn Romeo.