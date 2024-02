Sylvie Meis erklärt den Grund für die Trennung: Unterschiedlicher Lifestyle

Sylvie Meis und der niederländische Geschäftsmann Wim Beelen haben sich getrennt. In einem Interview gibt sie nun die Gründe für das Liebes-Aus bekannt.

Sylvie Meis ist wieder zu haben

"Es ist schade, aber wir passen nicht zusammen", bestätigte die Moderatorin der "Bild"-Zeitung die Trennung von dem niederländischen Geschäftsmann Wim Beelen (47).

Unterschiedlicher Lifestyle als Trennungsgrund

Die niederländische Zeitung "Telegraaf" berichtet zudem, dass Beelen in einem Social-Media-Post den unterschiedlichen Lifestyle der beiden als Trennungsgrund angebe. "Ich habe daher beschlossen, dass unsere Wege als Paar nicht weitergehen werden und jeder von uns seinen eigenen Weg gehen wird", zitiert ihn auch das niederländische Newsportal "AD". Der Post soll aber mit einem respektvollen "Du bist eine besondere, liebenswerte Frau" enden.

Die beiden sollen sich im Sommer in Amsterdam kennengelernt haben. Gemeinsam flogen sie auch zur Hochzeit von Meis' Freundin Dr. Emi Arpa im September auf Mallorca. Die Red-Carpet-Premiere folgte im Oktober. Im gleichen Zeitraum hatte sie ein gemeinsames Pärchen-Foto mit ihrem neuen Freund veröffentlicht. Dazu schrieb Meis als Kommentar auf Niederländisch: "Meine Liebe" in Kombination mit einem roten Herz-Emoji. Verlinkt hatte sie zudem das Instagram-Profil des neuen Mannes an ihrer Seite - Wim Beelen.

Sämtliche gemeinsamen Fotos sind inzwischen wieder von ihrem Instagram-Account verschwunden.

Zweite Trennung binnen eines Jahres

Es ist ihre zweite Trennung binnen eines Jahres. Erst im Februar vergangenen Jahres hatte Sylvie Meis ihr Ehe-Aus mit dem deutschen Künstler Niclas Castello (45) bekannt gegeben. Für Meis ist es die zweite gescheiterte Ehe. Von 2005 bis 2013 war sie mit Ex-Fußball-Star Rafael van der Vaart (40) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden Sohn Damián van der Vaart (17), der ebenfalls als Fußballprofi durchstartet.